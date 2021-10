Darío Barassi contestó a una seguidora que le envió un mensaje gordoodiante

Esta semana Darío Barassi compartió con sus seguidores un mensaje gordoodiante que le llegó a través de su cuenta de Instagram en el que una persona lo cuestionaba por su peso y le decía que su hija debería “avergonzarse” por ello.

“Volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se de cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos! No lo tomes como una agresión por favor, pero ¡es así”, le dijo la mujer.

El conductor de “100 argentinos dicen” compartió el mensaje junto a una contundente respuesta:

“Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, si”,

No es la primera vez que el actor sufre este tipo de situaciones discriminatorias. Algunos meses atrás contó que asistió a un centro médico a hacerse una resonancia magnética y que, mientras se cambiaba, una de las pacientes preguntó a la técnica del estudio si Barassi entraba en el tubo del aparato.

“Primero me dice ‘éxitos gordito, te felicito por el programa’. Pero cuando me estoy empezando a cambiar, escucho que le dice a la piba que me había llevado hasta ahí ‘¿che, pero entra Barassi en el aparato?’”, recordó.