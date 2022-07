Daniel Vila amenazó a Jorge Rial totalmente sacado: “Me llamó fracasado, me dijo que era un muerto de hambre”

En la tarde del lunes 11 de julio, Jorge Rial contó al aire de Argenzuela, su programa diario en C5N, que fue amenazado durante un corte comercial. Si bien no dio nombres dijo que se trataba de un destacado empresario. Horas más tarde, finalmente reveló que se trataba de Daniel Vila, uno de los dueños del Grupo América.

En diálogo con Pablo Duggan para De Vuelta, su programa en Radio 10, Jorge Rial dijo: “Fue Daniel Vila la persona que me llamó en el corte para amenazarme y decirme que me iba a cagar a trompadas, me dijo que era un muerto de hambre, y un hijo de p*ta”.

“Nunca me había pasado. Le molestaba la información que estábamos manejando, de los problemas de programación de América TV y de pagos de sueldo y aguinaldos. Yo me fui del canal en los mejores términos. No me dijo ni hola, empezó a amenazar e insultar con que me iba a bajar los dientes, que me iba a venir a buscar. Está todo grabado”, detalló.

“No se qué pudo haber molestado. No tengo nada en contra de América, es información. Pero me amenazó el dueño de uno de los medios más grandes del país. Es un tipo que tiene que valorar y defender la libertad de expresión por sobre todas las cosas. Me llamó fracasado. Estuve 20 años dándole al canal un programa con el mayor rating“, siguió.

“Quiero hacer hincapié en que es un tipo que tiene medios de comunicación… Lo que pasó hoy es una locura, estaba totalmente sacado, me dijo una guarangada atrás de la otra. No me va a pedir disculpas“, aseguró. “Se fue al carajo por la información que dimos”, sostuvo.

Cabe señalar que Jorge Rial no terminó en buenos términos con América TV, luego de su salida de Intrusos y TV Nostra. Semanas atrás en una entrevista para Teleshow, el conductor se despachó otra vez contra el canal: “Con Agustín Vila (Director de América) terminó bien porque yo quise. Pero uno cuando se sienta acá dice un montón de cosas y después la realidad te muestra otra. A mí no me llamó nadie de América durante este año ni para ver cómo estaba. Y le di todo al canal”.

“América se construyó alrededor de Intrusos, era el que más facturaba. Me hubiese gustado una llamada personal y no me llamó nadie, salvo Gabriel Hochbaum porque es amigo personal. Ni los que trabajaban conmigo. Nadie se preocupó por mí, pero los entiendo. Cero rencor”, cerró sobre el tema.

El momento en que Jorge Rial recibió la amenaza

“Tranquilos, es información. Pocas veces escuché a alguien tan sacado y enojado, amenazando de la manera en que amenazó. Pero este tipo de amenaza… Me dijo que donde me vea me quiere cagar a trompadas. De hijo de p*ta para atrás, me dijo de todo“, detalló Jorge Rial tras volver de un corte comercial en C5N. “Yo voy a seguir haciendo este programa , que encima nos va muy bien y eso debe enojar. Estamos molestando del otro lado, con la información y con los números“, agregó.

“No es para tanto. Esta cosa de ‘Te voy a cagar a trompadas’, ‘Te voy a matar’, ‘Traidor’, ‘Fracasado’… No es la manera”, siguió. “Yo también fui víctima en ese mismo lugar desde donde me amenazan de campañas absolutas. Pero acá estoy, solo enfrentando todo. Lo de la amenaza no me gusta, sobre todo el tono”, aseguró.

En ningún momento Jorge Rial mencionó a quien lo amenazó pero sí reveló que se trataba de un importante y reconocido empresario. A su vez, dejó entrever que era alguien ligado a América TV, donde él trabajó durante más de 20 años: “Todos conocemos a quién me amenaza. Me han hecho barbaridades y nunca me quejé. Cuando tuve que pedir algo hice llamados y no me dieron bola, me forrearon. Ahora estoy acá de este lado, compitiendo. Durante mucho tiempo estuve de ese lado y disfrutaban de lo que yo hacía. Hoy lo sufren”.

“No voy a iniciar ninguna demanda. Tengo respeto por quien me amenazó y no me voy a cagar a piñas con él. Es un escándalo esto, es gente importante, que maneja medios, empresas estatales. Estamos hablando de un importante empresario que amenaza a un periodista. Es grave“, advirtió.

Qué dijo Jorge Rial sobre la crisis en América TV

Jorge Rial aseguró que ya hay cambios en la producción de Florencia Peña y reveló que se asoció Martín Kweller, uno de los dueños de la productora Kuarzo Entretainment Argentina, para ver si podía aportar cambios en la parte comercial del programa.

“Es un gran vendedor de PNT. Es muy difícil venderla a Florencia. Ella dice que hay como un boicot contra ella, que no venden porque no la quieren. A los directores comerciales de los canales no le gusta ningún programa, lo digo por experiencia. Dice que la llegada a fin de año no va a ser fácil para Florencia”, describió.

A su vez, habló también sobre Alejandro Fantino, otra de las figuras de América: “Él amenazó con irse. No es la primera vez. Parece que esta vez ya habría abogados trabajando en la rescisión del contrato. El directorio no lo atiende”. Y agregó: “Hace tiempo que en América no hay un buen trato con las figuras. Fantino lo siente profundamente. Animales Sueltos no está funcionando”.

“En América, en vez de a Florencia Peña prefieren a Mariano Iúdica”, deslizó Rial y contó que el conductor de La Noche del Domingo (América TV) podría ocupar el lugar de Peña con Polémica en el Bar.