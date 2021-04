Dady Brieva y La Chipi dieron positivo de coronavirus

En un comienzo de semana triste para la farándula después de conocerse el fallecimiento del emblemático periodista Mauro Viale, Dady Brieva y Mariela Anchipi “La Chipi” dieron positivo de coronavirus y se encuentran aislados. La información la dio a conocer Ángel de Brito, a través de su cuenta de Twitter, quien además aseguró que el matrimonio se encuentra ‘sin síntomas’.

“Tuvieron un contacto estrecho la semana pasada. Y se aislaron. Primer hisopado negativo, y el segundo hoy les dio positivo. Están sin síntomas #COVID19″, informó el conductor de LAM esta tarde en la red del pajarito azul.

De esta manera, la pareja pasó a formar parte de la gran lista de infectados que se conocieron en las últimas horas entre los que se encuentran Horacio Cabak, Rodolfo Barilli y Claudia Villafañe. Por el momento, ni Dady ni La Chipi presentan complicaciones y atraviesan el virus en su domicilio en perfecto estado.

El picante cruce entre Dady Brieva y Jey Mammon

El pasado 29 de marzo, el comediante había sido noticia por un enfrentamiento con Jey Mammon en Los Mammones (América TV) ya que, en reiteradas ocasiones, Dady Brieva chicaneó al conductor. Debido a los peculiares comentarios, la incomodidad se hizo presente en el estudio generando un tenso ida y vuelta en el que la figura de América no temió en contestarle.

Todo comenzó cuando el ex Midachi terminó de responder un picadito de preguntas. En ese momento, Jey le advirtió que Alberto Mateyco había dejado un mensaje para él y propuso compartirlo. Pero, antes de pasar a escuchar al locutor, el presentador le explicó al actor que en unos minutos cantarían juntos mientras él tocaba el piano.

“Vamos a ir al piano, a vos que te encanta esa idea”, adelantó. La contestación del invitado, claramente, no fue la esperada. “¿Por qué tocás el piano?” cuestionó el exintegrante del elenco deGasoleros (El Trece). “Porque me gusta”, respondió el conductor, quien aprendió música en un conservatorio. “¿Y por qué no aprendés?”, picanteó Dady. Al respecto, el presentador retrucó contundente: “Ah. Además de humorista sos fo*ro”.

La amenaza de Alfredo Casero a Dady Brieva por “maltratar” a Jey Mammón

Luego de las críticas que Dady Brieva le hizo al aire, otras figuras se pronunciaron al respecto sumándose a lo dicho por Jey Mammon. El conductor de Los Mammones contó con el apoyo de Alfredo Casero. Días atrás, el actor lanzó a través de Twitter una fuerte advertencia con tintes de amenaza para el comediante que milita el peronismo y kirchnerismo.

“Me enteré que Dady Brieva maltrató y canchereó a Jey Mamonne (sic). Un error. Me encargaré”, disparó Casero a través de su cuenta @agencialavieja con respecto al conductor de FM El Destape

Alfredo Casero ya había sido lapidario con Dady Brieva en septiembre de 2018, luego del paso del actor de El ciudadano ilustre por PH Podemos Hablar, en aquella recordada emisión en la que dijo que quería que “la gente la pase mal para que no vuelva a comprar espejitos de colores”, en alusión a las promesas y la gestión posterior de Mauricio Macri.