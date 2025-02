Cuándo y a qué hora debuta Viviana Canosa en El Trece

Canosa conducirá Viviana en Vivo por la pantalla de El Trece y se confirmó cuándo y a qué hora debutará.

Viviana Canosa | Foto: prensa El Trece

Desde las redes sociales del canal compartieron la promo del programa y anunciaron que saldrá al aire a partir del lunes 24 de febrero a las 14:45 hs.

En el video se la puede ver a Viviana Canosa recorriendo diferentes partes de Buenos Aires para mostrar el día a día de la gente mientras habla con ellos.

¿Quiénes son los panelistas de Viviana Canosa?

La conductora estará acompañada por Gabriel Levinas, Damián Rojo, Mariano Roa, Débora D’Amato y Pampa Mónaco formarán parte de su equipo.

“Bienvenidos, a romperla“, escribió Viviana Canosa en sus redes sociales días atrás para presentar a su equipo.

Qué dijo Viviana Canosa sobre su regreso a la TV

“Estoy, muy ansiosa. Sabía que tenía que hacer fotos, 80 mil promos, los copetes de bienvenida y… te digo que no dormí en toda la noche. Vos me dirás ‘hace 34 años que trabajás’, pero siempre que se acerca la fecha o un nuevo desafío, me genera muchas cosquillas en el estómago. Algo parecido a cuando te enamorás. Eso hace mucho que no me pasa, pero esto sí”, comenzó Canosa en diálogo con El Trece.

“Cuando no hago tele, no extraño hacer tele. Lo que no me gusta es que alguien decida por mí que no hago tele. Digamos, que no fue el caso. Hacía mucho que no hacía televisión abierta y cuando Adrián Suar me convocó, me preguntó: ‘¿Es verdad que no querés hacer tele abierta?’. En un punto me había acostumbrado mucho al canal de noticias, un nicho en el que ya sabés lo que vas a hacer”, reveló.

Luego advirtió de qué será su nuevo programa: “Va a ser de interés general. Un magazine”. Y agregó: “Me tuve que preparar de una manera distinta, pero es un gran desafío. Me gustó el horario y el canal, ni hablar. Para mí es un superorgullo estar en El Trece, que me hayan llamado, que hayan pensado en mí”.

“Al equipo no lo conocía, pero me dijo Pablo Codevila: ‘Vos quedate tranquila que es impresionante’. ¡Tenía razón!”. Además remarcó que no ve la hora de empezar a “cranear” notas junto a sus compañeros.

“Estoy con mucha paz, creo que llega después de un largo camino en el que la busqué. Creo que eso es la felicidad. Tengo una hija hermosa y sana, a mis padres, una familia hermosa, y amigos lindos. El año que pasó lo disfruté mucho. De hecho, cada vez que tengo un trabajo nuevo es como muy consensuado con la familia, especialmente con mi hija”, cerró Viviana Canosa.