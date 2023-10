¿Cuándo es el próximo feriado largo?

Avanza octubre y el calendario oficial definido por el Ministerio del Interior destacó que en este décimo mes tendremos un feriado con fines turísticos, el mismo se corresponde con el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, pero que se decidió trasladar para promover la actividad turística en todo el país.

El próximo feriado nacional establecido en el calendario oficial es el viernes 13 de octubre trasladado con fines turísticos, por el Día de la Diversidad Cultural que se conmemora el 16 de octubre.

Cuándo es el próximo feriado en Argentina. (Foto: Adobe Stock)

Si bien este será un buen fin de semana para minivacacionar y Funes siempre es la opción más cerca para los rosarinos y para los de muchas provincias del País, en este 2023 las inmobiliarias notan una merma en las reservas de las fincas en alquiler.

Esto se da porque están muy altos, algunos directamente en dólares y la competencia con el Pre Viaje les ha sido desleal a la ciudad, pero a pesar de que la demanda ha caído los titulares de las viviendas no quieren bajar los costos, ya que las mismas tienen un alto gasto de mantenimiento de paisajistas, pileteros y mantenimiento en general. Además de los altos impuestos.

Por lo que el sector inmobiliario se ve resentido, recibe muchas consultas y pocas concreciones, esto estaría causando un grn malestar en el segmento comercial que antes resultaba muy fructífero y ahora pocos tienden a querer trabajarlo y administrarllo.

Según nos exolica Alejandra con más de 20 años de experiencia en el rubro, “si trabajás a conciencia no tenés días de descanso: te llaman a cualquier hora si salta el tapón de luz o si no saben manipular la bomba de la pileta o los instrumentos para limpiarla; o hasta para pedirte teléfonos de deliverys, cualquier excusa es buena para llamarte incluso un sábado a las 23 horas sin pudor alguno. Esto antes como se ganaba bastante uno lo bancba, ahora que no es tan así molesta y no podés cambiarlo por eso ya muchas Inmobiliarias no toman Alquileres Temoorarios. ya no reditúa la ecuación trabjo/ganancia, porque hemos sacrificado porcentajes en favor de alquilar las propiedades para no tenerlas paradas. Alquilándolas le damos valor a las mismas y nuestros clientes nos tienen respeto y siguen confiando en nosotros como sus agentes”.

Pero si no se bajan un poco los valores de alquileres temporarios es posible que caigan y los clientes tomen opciones en ciudades aledañas y así nos perjudiquen aún más en la demanda.

Si bien las casa de fin de semana en Funes están muy bien equipadas y tienen todos los amenitties que solicitan y atraen a los clientes, como parrillero, piscina, aire acondicionado, parque, etc,.

Cuántos feriados quedan en este 2023

Según el calendario del Ministerio del Interio los feriados que quedan durante todo el 2023 son:

Lunes 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional

Viernes 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción de María

Lunes 25 de diciembre Navidad

Qué significa feriado trasladable

Según el artículo 6 de la Ley Nacional 27.399, los feriados nacionales cuyas fechas coincidan con los días martes y miércoles serán trasladados al día lunes anterior. Los que coincidan con los días jueves y viernes serán trasladados al día lunes siguiente.

¿Puedo usar el Previaje en los días feriados?