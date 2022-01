¿Cuándo empieza el año nuevo chino 2022?

China celebrará este invierno su tradicional fiesta del año nuevo chino, una de las festividades más importantes -sino la que más- para la gente del gigante asiático. Este 2022 empezará formalmente según el calendario chino el ‘Año del Tigre‘ y los asiáticos dejarán atrás el ‘Año del Buey‘. Para ello celebrarán durante una semana o 15 días esta festividad, en las que las comidas familiares, los fuegos artificiales y los regalos copan tradicionalmente las reuniones.

Chinese traditional dragon lantern illuminated at night . Chinese new year and lantern festival .

Esta fiesta también es conocida como la ‘Fiesta de la Primavera’, especialmente en la República Popular de China, o el ‘Año Nuevo lunar’, en otros países asiáticos donde también se conmemora. Pues el calendario chino, a diferencia del gregoriano utilizado en occidente, se rige por las fases del cuerpo celeste y empieza el nuevo ciclo cuando aparece la primera luna nueva del primer mes lunar.

La fecha del año nuevo chino cambia todos los años, de manera similar a la Semana Santa cristiana, pero esta festividad siempre se concentra en el período comprendido entre el 21 de enero y el 20 de febrero. Este 2022 ha caído en el martes 1 de febrero y los festejos tradicionalmente se alargan una semana, así que el Estado chino ha declarado días feriados del 31 de enero al 6 de febrero. No obstante, hay personas más espirituales que por tradición alargan una semana más los festejos, pues consideran que volver al trabajo antes da mala suerte.

Las vacaciones oficiales duran hasta el 6 de febrero y gran parte de la actividad económica se reprende a partir de entonces. Como cierre definitivo de los festivos se celebrará el 15 de febrero el ‘Festival de los faroles’ o también conocido como ‘Festival de las linternas’, en la que los chinos disfrutan de espectáculos con faroles de colores y comen bolas de arroz dulce llamadas ‘tanyuan’.

La astrología china se estructura en un ciclo de doce años, en el que cada uno de ellos es representado por un animal y un elemento. En el 2022 empezará el Año de Tigre de Agua, que irá del 1 de febrero hasta el 21 de enero de 2023. Una de las tradiciones más compartidas durante estos festejos es la del ‘sobre rojo‘, que consiste en la entrega a niños o parientes más jóvenes, como deseo de buena suerte, un sobre de color rojo que contiene una pequeña cantidad de dinero. Una especie de aguinaldo navideño chino.

Es típico que los chinos pasen su nochevieja -el día 31 de enero- en familia y tomen una copiosa cena, en la que el pescado es plato tradicional asociado a la prosperidad, así como raviolis (jiaozi) y pasteles de arroz (niángao). Una vez pasado el ecuador de la media noche el lanzamiento de petardos tiñe los cielos de las ciudades y pueblos a lo largo y ancho del gigante asiático.