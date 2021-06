Cuando el objetivo se cumple

La semana pasada, en Funes el Movimiento de de Mujeres y Disidentes de la ciudad hizo esta convocatoria:

Que los zapatos sean rojos tiene un simbolismo

"Los zapatos son usados como simbolismos para representar la ausencia de cientos de mujeres. El color rojo es la sangre derramada tras ser asesinadas, apuñaladas, asfixiadas… pero a través de ese mismo color vibrante y penetrante para la pupila se busca dar un mensaje urgente: la sociedad debe dejar de ver la violencia contra la mujer, y cambiarla."

Hoy un grupo de niños y adolescentes en Plaza San José se juntaron, de ese grupo las más grandes entendieron el mensaje, se lo apropiaron y me lo mandaron para que lo difunda.., mirá todavía están los zapatos, el mensaje llega y se respeta, es para que nos cuiden a las mujeres…, es para que nos cuidemos!

Agradece el respeto a la permanencia del símbolo, contá que en Funes se entendió la importancia del mensaje, mientras sigan los zapatos rojos, todos lo tendrán presente, a lo mejor queden hasta el año que viene…, hasta el mensaje nuevo…, Pau Mirá si aprenden y no hace falta poner otro !!!…, dice con inocencia un niño de 12 años Grupo de niñosy jóvenes de la plaza

Nota del editor: no sé si hebrá menos violencia el año que viene, pero sí entiendo que el mensaje se entendió y que siempre son los más chicos los que aprehenden las señales y se las apropian para trasladarlas.

Cumplo con ellos y lo publico:

MIRÁ SI EL AÑO QUEVIENE TENEMOS QUE CELEBRAR MENOS VIOLENCIA DE GÉNERO…

No fuimos Ni Una Menos

Pero bajo la ardiente convicción de que lo que es resistible, no es inevitable: resistimos.

Resistimos los golpes que recibimos.

Resistimos las 1770 muertas desde el primer Ni UNa Menos en 2015.

Resistimos, pero no ponemos la otra mejilla.

Las mujeres gestamos y parimos leyes en las calles.

La Ley de Educación Sexual Integral, Ley de Patrocinio jurídico gratuito, Ley de Protección Integral contra las Mujeres, Ley de IVE, Ley Brisa, Ley Micaela.

Así que no nos digan que el feminismo no sirve. Que los movimientos feministas no podemos detener los femicidios. Lxs que no pueden son uds.

No pueden dejar de sostener un sistema que lxs privilegia aunque a otrxs les cueste la vida. No pueden dejar de querernos calladas, sumisas.

Pero tampoco pueden pararnos. No pueden evitar que sigamos llevando los trapitos sucios de lo privado a secarse al sol de lo público y lo sororo. Lo personal es político, porque lo que antes llorábamos en casa tratando de disimularlo, ahora lo gritamos en la calle y nos duele a todas, sí, pero no estamos solas.

Porque cuando nos encontramos en la calle, esas 1770 están con nosotras.

Somos más que las personas que el patriarcado dejó vivas.

Somos todas.

#Ni Una Menos

Fotos Paula Olmedo