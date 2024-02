Cruces y tensión en el PRO tras la vuelta a comisión de la ley “Bases”

El regreso a foja cero de la ley “Bases” generó ruido interno en el PRO luego de que el exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta celebrara la vuelta a comisión del proyecto al afirmar “¡Viva el consenso carajo!” y criticar al Gobierno nacional por “imponer” y “amenazar”, dichos que fueron criticados por el jefe del bloque de Diputados de ese espacio, Cristian Ritondo, los legisladores Diego Santilli y Martín Yeza, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“El argumento de ‘viva el consenso carajo’ tiene un problema central: está desconectado de la crisis argentina. ¿Si negociás poder y negociás tus ideas a 50 días de haber asumido, y eso lo sostenés durante cuatro años como práctica, podrás llevar adelante alguna de las ideas por las que te votaron?”, publicó Yeza este miércoles en su cuenta de la red social X, un mensaje que más tarde borró.

Para el diputado del PRO, Rodríguez Larreta propone un “método de consenso” que “sólo sirve” en un contexto “próspero y estable” y planteó que en la actualidad se está “discutiendo cómo sacar a nuestro país del pozo profundo en el que está”.

“Si la fórmula la supieran los que voltearon la ley ayer, la podrían haber aplicado antes. Entonces, ¿por qué vas a negociar con los que tienen las ideas que nos trajeron hasta acá?”, señaló.

Foto: Eliana Obregón

En tanto, su compañero de banca Diego Santilli aseguró que sí “hubo consenso” en el tratamiento de la Ley y cuestionó la posición del excandidato presidencial Rodríguez Larreta.

“Es su expresión, es lo que él piensa. Yo vengo diciendo lo que yo pienso hace 45 días, creo que hay que sacar la ley, hay que dar los instrumentos que tuvieron otros presidentes”, añadió.

Los dichos de Yeza y Santilli se dan luego de que Rodríguez Larreta celebrara en sus redes sociales la decisión del oficialismo de enviar nuevamente a comisión el proyecto de ley ‘Bases’, tras no lograr acuerdos en la Cámara de Diputados.

“Una nueva Argentina no se hace imponiendo, ni amenazando, se hace escuchando, dialogando y, sobre todo, siempre cerca de la gente. No es con slogans ni con demagogia, es con gestión. No es con improvisación, es con planificación”, escribió Larreta en su cuenta de X.

En su mensaje, titulado “¡viva el consenso carajo!”, el exalcalde porteño remarcó que “muchos argentinos” coinciden en “la necesidad de un cambio profundo” pero que son necesarias “ideas claras”, “consensos” y “gestión”.

“Tanto el consenso como la gestión son valores que este Gobierno desprecia”, criticó Larreta, y agregó que “no es con súper poderes, es con respeto a nuestras instituciones” y pidió no seguir “demorando las transformaciones profundas que necesita nuestro país”.

Quienes también rechazaron este planteo de Larreta fueron Ritondo y Bullrich, posturas que vuelven a evidenciar la tensión dentro del PRO, que debe elegir nuevas autoridades y que tiene al exmandatario Mauricio Macri -más cercano a los diputados y la ministra- como posible futuro presidente.

Foto: Alejandro Santa Cruz

“Esto que dice Rodríguez Larreta ya perdió. Es la tercera vez”, apuntó Bullrich en declaraciones a La Nación+, y agregó que el exalcalde “perdió en las internas, ganó el cambio”.

La presidenta del PRO resaltó que Juntos por el Cambio (JxC) -al que calificó de estar en una etapa “post mortem”- perdió las elecciones del año pasado por haberse “mezclado de nuevo en algo que la gente decía: ‘¿Serán cambio o no serán?’. Algo de razón tenía la gente, porque no todos querían el cambio”.

“Ahora que se podía construir una capacidad de unir voluntades y lograr algo que no era ni todo lo que quería el Gobierno ni todo lo que querían estos sectores, que acaba de representar Rodríguez Larreta (con su mensaje), se terminan uniendo al kirchnerismo para jorobar al Gobierno“, sostuvo.

Por su parte, Ritondo coincidió con Bullrich al afirmar que “no compartir” el mensaje de Larreta, ya que recalcó que “se trabajó mucho por el consenso, por el retiro de artículos, leyes, pasar a ordinarias para debatir artículos “.

“Consenso es que con una ley que mandó el Gobierno, que acaba de asumir, que tiene una propuesta de cambio, discutir sobre esa base. Consenso no es la agenda que la oposición quiere imponer”, indicó Ritondo en diálogo con C5N.