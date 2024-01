Cronograma de castración quirúrgica gratuita enero 2024

Vet with dog and cat in his hands





Enero 2024: cronograma de castración quirúrgica gratuita El área de Salud Animal anunció el primer calendario de castración del 2024 Debido a las altas temperaturas, se realizará todos los lunes y martes en el predio del Polideportivo Municipal de Funes, ubicado en Buenos Aires 1502. Sin turno previo y por orden de llegada. Ayuno sólido de 12 horas y ayuno líquido de 8 horas. Para más información comunicarse vía WhatsApp al 3415948045