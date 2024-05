Críticas rotundas entre los metaleros a los Premios Gardel, qué dijo Ricardo Mollo?

Diana Iorio se volcó a las redes sociales para expresar su malestar con la última entrega de los premios a la música.

La noche del 28 de mayo se llevó a cabo una nueva gala de Los Premios Gardel 2024 donde se premió y reconoció a lo mejor de la música el año anterior. Con grandes artistas en escena, y 50 ternas, la fiesta dejó como grandes ganadores a Lali que obtuvo 3 premios entre ellos “Mejor álbum pop”, “Canción del año” y “Mejor videoclip corto”.

Mientras que Miranda se alzó con el Gardel de Oro por su trabajo con “Hotel Miranda!”. Asimismo durante la noche se homenajeó a Charly García quien como reconocimiento a su trayectoria, recibió el premio “Say No More”.

Además en los segmentos musicales artistas como David Lebón junto a Luz Gaggi interpretaron la canción de Serú Girán “Desarma y sangra”, del disco Bicicleta. Seguido por Rosario Ortega e Indios, quienes interpretaron “Pasajera en trance”.

En otro tramo de la noche, Lisandro Aristimuño y Bandalos Chinos se lucieron con una versión de “Viernes 3 AM”, y finalmente Fabiana Cantilo y Silvestre y la naranja hicieron lo suyo con “Demoliendo Hoteles”, tema que ya habían interpretado el año pasado en el estadio de Obras.

El enojo de Diana Iorio con los Premios Gardel

No obstante, Diana Iorio desde sus redes sociales se mostró enojada con la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF) organizadora del evento por la omisión de su padre, fallecido en 2023, a quién no se le hizo mención màs que en el segmento que recuerda a los artistas fallecidos y expresó:

“Premios Gardel, perdieron su última oportunidad de homenajear al padre del rock pesado. Dejaron ver la lacra que nunca dejaron de ser. La sinarquía de la música” , escribió enojada sobre la gala.

Iorio quien falleció el pasado 24 de octubre de 2023 fue un músico y productor, conocido por ser el fundador de las bandas V8, Hermética y Almafuerte. Y es considerado uno de los principales referentes e impulsores del heavy metal argentino.

Asimismo Ricardo Mollo también se refirió al hecho y expresó sobre la ausencia de reconocimiento en la gala: “No sé por qué, porque fue un tipo muy valioso. Un gran escritor. Yo hice con ellos cuatro discos, y es realmente alguien que ha escrito cosas muy buenas”, comenzó diciendo el líder de Divididos sobre su colega.

Al tiempo que intentó justificar: “Lo que pasa es que tenía su parte, como todos. Que se yo, hay cosas que te gustan y hay cosas que no, pero Ricardo era un tipo, me acuerdo de una frase de el que me dijo: `yo escribo cosas a la noche y a la mañana las quemo, porque se me aparecen mil infiernos, amigo`. Pero fue un tipo que ha hecho un aporte, no solamente al metal, sino a la poesía, a la música”, concluyó para el ciclo streaming Gelatina.