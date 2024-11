Cristina Fernández al Presidente: “Ojo Milei al dictador Videla si le tuve miedo y mucho, pero vos…

“Ojo #Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno..” 🗨️

🗣️​ En un extenso posteo, escribió: ¡Asesorate! La pensión de los ex Presidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la #Nación. El mal desempeño de un presidente sólo lo puede juzgar el #Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. ¿Qué parte no entendés #Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho..

Y sobre el final de su descargo, introdujo a la Inteligencia Artificial, apuntando que a Milei le gusta la herramienta y que en algunos días visita a Elon Musk: “¿por qué no le preguntas cómo podemos hacer para crear un Poder Judicial con Inteligencia Artificial? ¿Te imaginás la guita que se ahorraría el Estado y todos los argentinos?.

👨‍💻​ Cerró finalmente, con la respuesta que le dio a la expresidenta el #ChatGPT cuando le propuso que realice un análisis del fallo de “Los Copitos de Comodoro Py” en la “Causa Vialidad”, despojado de la opinión de la defensa y con visión objetiva según #Kirchner.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó este jueves que el Gobierno dejaría de pagarle la jubilación de privilegio a la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, luego de que la Cámara Federal de Casación ratificara la condena de seis años de prisión en su contra, en el marco de la causa Vialidad.

La reacción de la dos veces mandataria nacional no se hizo esperar y llegó mediante un comunicado, que la exvicepresidenta publicó en su cuenta oficial de X. “Lo único que te faltaba Milei!!!”, dice el título del texto, y continúa: “Ahora resulta que, además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un “Tribunal de Honor” para juzgar el honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo de los expresidentes y expresidenta de la Nación. Y para colmo… ¿Un Tribunal con atribuciones para fijar y aplicar penas accesorias a las del Poder Judicial?”.

En esta línea, añade: “Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro (a los argentinos que te votaron de buena fe no les va a alcanzar la vida para arrepentirse de haberlo hecho). Y, entonces… ¿Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también? ¿Tanto miedo me tenés? Te comento que al dictador Videla sí le tuve miedo y mucho. Pero vos solo me das lástima y vergüenza ajena. Ojo Milei… Mirá que Olivos ha mareado a más de uno”.

“Y Milei… dejate de dar órdenes ilegales a los funcionarios que acá no hay obediencia debida. ¡Asesorate! La pensión de los expresidentes no se les otorga por el buen desempeño, sino por el mérito de haber sido elegidos por el pueblo como Presidentes de la Nación. El mal desempeño de un presidente solo lo puede juzgar el Congreso de la Nación a través del proceso constitucional de Juicio Político, durante el ejercicio del mandato. Por una razón muy sencilla, Milei: solo el pueblo, a través de sus representantes, puede revocarle el honor y el mérito de haber sido electos Presidentes de la Nación. ¿Qué parte no entendés Milei? Derecho Constitucional básico. Pensar que hay gente que te votó creyendo que sabías mucho”, lanzó en otro de los párrafos. CFK acompañó su publicación con un resumen sobre el fallo de Casación de ChatGPT

Vale aclarar que la medida de la gestión libertaria también incluye la quita de la pensión que Fernández de Kirchner cobra por el cargo de presidente que, Néstor, su marido, ejerció entre 2003 y 2007.

Al respecto, la expresidenta sostuvo: “Y a las viudas de los exmandatarios, la pensión se les otorga exactamente por eso: por ser viudas de señores expresidentes de la Nación. Si no, preguntale a la viuda de De la Rúa, que cobra la misma pensión y, como te imaginarás, no lo hace por el buen desempeño en el cargo de quien fuera su marido; que se tuvo que ir en helicóptero de la Casa Rosada dos años antes de terminar su mandato, después dejar un tendal de muertos —literal— en Plaza de Mayo”.

En su conferencia de prensa diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que el gobierno del presidente Javier Milei dará de baja la Asignación de Privilegio —comúnmente conocida como jubilación de privilegio— que prestaba la expresidenta Cristina Kirchner.

“Será tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Esto significa para los argentinos un ahorro -al menos de la asignación en mano- de unos 21 millones de pesos”, explicó.

“El beneficio previsto por la Ley 24.018 para expresidentes y exvicepresidente de la Nación es una asignación que no tiene carácter contributivo y se otorga con carácter excepcional y extraordinario, como contraprestación al honor, el mérito y el buen desempeño en el cargo. La señora Cristina Kirchner fue condenada por la Cámara de Casación Penal en la Causa vialidad como autora del delito de administración fraudulenta, por lo que representa lo contrario al honor, al mérito y al buen desempeño”, planteó Adorni.

En esta línea, aseguró que “la jubilación a exmandatarios es un privilegio que no debería existir en la Argentina, más aún si quien la percibe está condenada por estafar desde las más altas esferas del poder a millones de argentinos que vieron esfumarse sus esperanzas a manos de la política”.

“Esto es nada más ni nada menos que otorgar un manto de sentido común y cordura a la gestión pública. Durante el mandato del presidente Milei, la Argentina no va a destinar fondos a ninguna persona que esté condenada por corrupción y que haya más mancillado el honor y la dignidad de los argentinos”, completó.

El ex vice presidente, Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el caso Ciccone, también dejará de percibir tal beneficio. El Gobierno decidió sacarle el privilegio a Boudou, quien hasta ahora cobraba unos 3.400.132 pesos en mano.