Confirmaron que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron, y explicaron los motivos: “Estaban peleados”

TINI STOESSEL Y RODRIGO DE PAUL | INSTAGRAM

Después de meses de rumores, confirmaron que la cantante Martina Tini Stoessel y el futbolista Rodrigo De Paul se habrían separado a menos de un año de blanquear su relación.

La periodista Paula Varela, panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) y conductora de El Canal de la Ciudad fue la encargada de lanzar el bombazo que dejó tristes a miles de fanáticos. “¡Y no es pavada de las redes! Eso no es periodismo, esto es información“, agregó a su tuit de “Ultimo momento”.

¿Por qué se separaron Tini Stoessel y Rodrigo De Paul?

Tras confirmaron que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul se separaron, Paula Varela contó en su programa de El Canal de la Ciudad que “hasta ayer estaban peleados”.

De acuerdo a la periodista, “No es que haya falta de amor”, indicó, sino que “En algún punto, los proyectos que tienen… él que es padre y está en otra etapa de la vida. Ella que tiene muchas cosas por delante y cosas de salud, que ya ha contado, cosas que los fueron distanciando. Están eligiendo caminos”.

Sin embargo, Varela remarcó que no está alejada la posibilidad de una reconciliación. “Capaz que se reacomoda la cosa, pero hoy están separados. Esto no tiene que ver con likes de las redes o se siguen o no. Esto es confirmación desde el seno íntimo de uno de los dos protagonistas”.

Hace unas semanas, Tini reveló en su show que no está pasando por un buen momento ya que está sufriendo ataques de pánico que le impedían subirse al escenario. por eso, su pareja la sorprendió con un detalle muy especial.

En Implacables (El Nueve) aseguraron que De Paul se habría tatuado el nombre de La Triple T en una parte íntima de su cuerpo. “Me llegó una foto. Rodrigo de Paul se habría tatuado ‘Tini’ encima de su ombligo”, comentó Gustavo Méndez.

Entonces explicó: “Tini fue criticada por periodistas o seudo periodistas de Paraguay en un show en vivo criticándola por su ombligo. Por eso Rodrigo se habría tatuado ‘Tini’ arriba de esa parte. Él ya tiene un tatuaje en honor a ella y lo llevan los dos”.