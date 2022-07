Confirmaron la vuelta de BLACKPINK y la red explotó: cuándo será y cómo

BLACKPINK | WEB

No es un sueño. Finalmente, YG Entertainment confirmó oficialmente la vuelta de BLACKPINK, la girl group surcoreana más famosa y poderosa del mundo regresará después de dos años de hiatus. Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa se encuentran dando los últimos toques a su álbum, incluyendo el primer video oficial.

Cuándo es el comeback de BLACKPINK

YGE confirmó al sitio Herald Pop que BLACKPINK regresará en agosto y detalló que “BLACKPINK se encuentra actualmente en las etapas finales del álbum completo y planea grabar su MV (Video musical) en julio“. Además, el grupo formado por Kim Jisoo (27), Jennie Kim (26), Roseanne Park Chaeyoung (25) y Lalisa Manoban (25) realizará una gira mundial a finales de este año.

JISOO, JENNIE, LISA Y ROSÉ DE BLACKPINK

“Hemos preparado canciones que hemos cuidado durante mucho tiempo. BLACKPINK realizará la gira mundial más grande en la historia de un grupo de chicas K-pop para fin de año junto con su regreso para expandir su relación con fans de todo el mundo… Y los proyectos a gran escala dignos de ese estatus continuarán”, reza el comunicado que causó una revolución en Twitter, Instagram y otras redes sociales.

Como era esperado, Twitter explotó inmediatamente se conoció la noticia: BLACKPINK, AUGUST IS FOR BLACKPINK, #JENNIE, entre otros, fueron las etiquetas que se convirtieron en tendencia.

El regreso de BLACKPINK como grupo completo es el primero en aproximadamente un año y 10 meses. Antes del lanzamiento de su primer álbum de larga duración ‘THE ALBUM’ en 2020, BLACKPINK lanzó un título de prelanzamiento (How You Like That) y varias colaboraciones especiales (Ice Cream con Selena Gomez, Sour Candy con Lady Gaga y regrabaron Kiss and Make Up con Dua Lipa) uno tras otro, lo que llevó a una racha de popularidad.

En ese momento, a pesar de las restricciones a sus actividades debido a la propagación de la nueva infección por coronavirus, BLACKPINK obtuvo una respuesta explosiva de los fanáticos globales y, como resultado establecieron récords de todo tipo.

Previamente, en 2019, se transformaron en el primer grupo de K-pop en presentarse en el emblemático festival de Coachella. Y la rompieron.

Además, el primer álbum de larga duración de BLACKPINK, que presentaba Lovesick Girls como canción principal, vendió más de 1,4 millones de copias, convirtiéndose en el primer grupo de chicas de K-pop en convertirse en el primer vendedor de un millón, según las listas de Hanteo/Gaon. El álbum causó tanta sensación que alcanzó el número dos tanto en el Billboard 200 de Estados Unidos como en la lista oficial del Reino Unido, los dos mercados pop más grandes del mundo.

BLACKPINK oficializó su regreso en mayo en una increíble colaboración con la revista Rolling Stone, que incluye la tapa de junio en un hecho histórico. La banda surcoreana, integrada por Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé, se convirtió el tercer grupo femenino en ocupar la portada del prestigioso medio musical. Las anteriores fueron las Spice Girls y Destiny’s Child.

La semana pasada, BLACKPINK se convirtió en el primer acto musical en alcanzar los 75 millones de suscriptores en YouTube. El grupo obtuvo el título de artista con más suscriptores en la plataforma en septiembre de 2021, cuando superó la marca de 65,5 millones y arrebató el liderazgo a Justin Bieber.

Sumado a esto, las cuatro miembros son embajadora globales de casas de lujo y caras de reconocidas marcas: Jisoo representa a Dior y Cartier, Rosé a Saint Laurent y Tiffany & Co., Jennie a Chanel, Calvin Klein, Hera, KT Corporation, Lotte Confectionery y Chum-Churum, y Lisa de Celine de Hedi Slimane, Bvlgari, MAC y Chivas Regal. También son las caras de empresas de tecnología, entre otras.

BLACKPINK establece un nuevo récord al vídeo más visto de un grupo de K-pop

La popular banda femenina surcoreana BLACKPINK estableció el pasado 3 de julio un nuevo récord de visualizaciones en la plataforma YouTube con el videoclip de su sencillo “Ddu-du Ddu-du”, que se ha convertido en el vídeo más reproducido de un grupo de K-pop.

El vídeo, que fue publicado el 15 de julio de 2018, superó los 1.900 millones de visualizaciones a las 4:00 hora local de este domingo (19:00 GMT del sábado), anunció en un comunicado su discográfica y agencia de representación, YG Entertainment.

“Ddu-du Ddu-du”, la canción principal del mini álbum “Square Up”, fue el videoclip musical de K-pop más visto en 2018 y superó la marca de las mil millones de reproducciones en noviembre de 2019. El tema alcanzó el puesto 55 en la lista Billboard Hot 100, la que hasta entonces había sido la posición más alta para una banda femenina del género.

Blackpink ha publicado 32 vídeos con al menos cien millones de reproducciones en la red social multimedia, y cuenta con un total acumulado de 24.100 millones de visualizaciones de sus vídeos.