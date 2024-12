Confirman que Marcelo Tinelli fue desplazado como gerente artístico de América TV y ya dieron a conocer su reemplazante

América TV se encuentra en un proceso de cambios de cara al 2025, y ahora se confirmó que Marcelo Tinelli ya no será el gerente artístico de América TV. Además, se reveló su reemplazante y también anunciaron que se sumará una nueva gerente de programación.

Según Jorge Rial, periodista de Argenzuela (Radio 10), informó a través de su cuenta de X que “la conducción de la pantalla de América TV quedará con El Chato Prada como gerente artístico y Ana Laura Guevara, histórica productora de Intrusos, como gerenta de programación”.





Jorge Rial reveló que el Chato Prada será el nuevo gerente artístico de América TV. (Captura: X)

Estos rotundos cambios se deben a la incorporación de Juan Cruz Ávila como director general, quien desembarcó de LN+ al Grupo América.

Se estima que Marcelo Tinelli seguirá ligado al canal, quizás con el regreso de Showmatch, aunque nada está confirmado por el momento.

¿Qué cambios habrá en América TV para el 2025?

Por otro lado, Daniel Vila, presidente del canal, anunció hace unas semanas que Eduardo Feinmann, Antonio Laje, Luis Novaresio, Esteban Trebucq y Pablo Rossi también volverán al canal. Nicolás Wiñazki, Sergio Lapegüe (renunció después de 34 años) y Santiago Fioriti, pasarán de TN a la nueva grilla del canal.

Tras su salida de Poco Correctos (El Trece), María Belén Ludueña confirmó que regresará al canal y habló sobre la posibilidad de que conducir junto a Sergio Lapegüe.

(Captura: Redes)

Ángel de Brito confirmó que Adrián Pallares y Rodrigo Lussich conducirán Intrusos en América TV: “Firmaron su contrato”

El periodista contó que el programa actualmente encabezado por Florencia de la V se renovará por completo en 2025.

Ángel de Brito, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich | Captura

Tras los rumores, el conductor de LAM (América TV) contó que los periodistas ya firmaron su contrato para el 2025 con América TV.

“Hoy por la tarde en un bar de la calle Charcas, Pallares y Lussich firmaron su contrato para ser los nuevos conductores de Intrusos, que se renovará completamente desde febrero para festejar los 25 años del programa“, escribió De Brito a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Previo a que se confirmara la noticia, Santiago Llull y Tomás Dente brindaron información en el El Impertinente (Net TV) y contaron: “Adrián Pallares y Rodrigo Lussich desembarcarían nuevamente en Intrusos, con una propuesta que, tanto en términos económicos como de visibilidad en pantalla, habría superado la que tenían en Canal Trece”.

“Creo que no es nada personal lo de Florencia, sino que la nueva cabeza de América ya tenía otra persona pensada para ese lugar. No es que Florencia no haya sabido desplegar su talento, el medio es así”, agregó Dente. Y aclaró: “También algunos de los panelistas quedarían desafectados, hay que ver cuáles”.

Para ahondar en más detalles, este jueves por la mañana en El Ejercito de la Mañana (Bondi Live), un seguidor preguntó a través de un audio si era cierto el rumor de la desvinculación de Flor de la V, y Pepe Ochoa respondió: “A Flor de la V la limpian y a todo el panel de Intrusos, salvo Marcela Tauro”.

Fernanda Iglesias, la panelista de LAM (América TV) que estuvo invitada en el streaming, confirmó: “Van a conducir Intrusos, Lussich y Pallares. Firmaron ayer”. Y sumó con seguridad: “Me lo dijo una fuente de Telefe”, en referencia a Pablo Nieto, su expareja.

Cabe recordar que Pallares y Lussich ya estuvieron al frente de Intrusos (América TV) y se despidieron en enero de 2022 para desembarcar enEl Trece con Socios del espectáculo.

¿Por qué termina Socios del Espectáculo?

“¡Hola a todos! Es un día especial para nosotros, con muchas sensaciones encontradas pero ante todo desde el agradecimiento y la sinceridad. Queremos contarles que a fin de año termina Socios del Espectáculo, un programa que a lo largo de tres años nos dio muchísimas satisfacciones. Nos encantó ser parte de El Trece y trabajar con un equipo impecable”, expresaron los conductores a través de un posteo en sus historias de Instagram.

En su comunicado también explicaron que decidieron bajarse del programa porque en 2025 apostarán a otro desafío: “Nos encantó ser parte de El Trece y trabajar con un equipo impecable. Tenemos un nuevo proyecto para el 2025 que nos llevó a tomar esta decisión. Queremos agradecer a un canal y un equipo que nos bancó en las buenas y en las malas, y que apostó por nosotros”.

“Eternas gracias a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández por tener siempre las puertas abiertas de sus oficinas y acompañarnos durante estos tres increíbles años. A nuestro panel, a nuestra producción y a todo el personal de El Trece que fueron excelentes para trabajar. Ya les contaremos nuestro futuro, pero hoy queremos contarles ésto: agradecer y valorar estos tres años hermosos. Y a ustedes por acompañarnos cada mañana”, concluyeron los periodistas.

Se estima que durante las próximas semanas se confirmen más noticias sobre otras salidas e incorporaciones al Grupo América.