Conferencia gratuita de la Dra Andrea Guadalupe Arosio: Medicina Integrativa, Médica Clínica y Oncóloga

“En medicina, toda herramienta estandarizada puede ser peligrosa”

La especialista en oncología Andrea Arosio, se explayó sobre la aplicación de la medicina integrativa y sus beneficios ante todas las enfermedades.

Médica clínica y oncóloga Andrea Arosio

La médica clínica y oncóloga Andrea Arosio brinda charlas para informar a la comunidad sobre las diferentes terapias alternativas existentes que pueden ser de gran ayuda tanto para prevenir como para curar una enfermedad.Y es que la especialista oradora, Andrea Arosio –matrícula 16.170; registro de especialidad Nº 38.071–, desde hace algunos años trata a los pacientes con patologías oncológicas basándose en la medicina integrativa, disciplina que nació en Estados Unidos hace más de veinte años con el objetivo de poner a disposición del paciente todos los instrumentos posibles para su curación. Se trata de una herramienta que pretende potenciar la medicina natural, aceptando a su vez el enorme papel que la medicina convencional tiene y tuvo en la mejora de la calidad de vida y en la supervivencia de la población.

“Desde este método, la enfermedad tiene un sentido un poco diferente. No es un enemigo que nos viene a matar o que nos pone una sentencia de muerte, sino que observa al cuerpo físico expresando algo que nos sucede en otro lugar, que generalmente está relacionada a nuestros sentimientos y emociones. Entonces, desde este tipo de medicina, la enfermedad es vista como una oportunidad o un mensaje que nos está mostrando en el cuerpo lo que nos está pasando y al mismo tiempo nos está llamando a sanar.En ese sentido, la experta explicó que en este tipo de oncología los profesionales hacen un traje a medida del paciente que asocia varias medicinas. Justamente lo maravilloso de esta disciplina es que es una conjunción de la medicina convencional y las complementarias, entonces se va trabajando en cada persona para ver cuál es el mejor tratamiento para ella y en ese contexto, si la misma se debe operar lo hace, si debe someterse a quimioterapia también lo hace y demás, pero no es lo mismo hacerlo con un cuerpo totalmente intoxicado que hacerlo en un cuerpo armónico con una aceptación de ese tratamiento. Los resultados son diferentes”, dijo Arosio.Y completó: “Este tipo de medicina atiende aspectos globales del individuo (fisiológicos, psicológicos, nutricionales, sociales), porque en general las enfermedades se manifiestan como consecuencia de malos hábitos alimentarios o conductuales que nos provocan un debilitamiento, o también por la repercusión de los sentimientos y las emociones”.Hay varias terapias que puede elegir el paciente para encontrar sanar ello que descubrió o que aún no sabe que le afecta. Desde una sesión de psicología hasta un tratamiento de constelaciones familiares, todo puede servir para ver cómo se aceptan los tratamientos. El cuerpo es perfecto y nos va diciendo en general por qué camino tenemos que ir, ya que la idea para que el cuerpo pueda resolver aquello que le está pasando es saber lo que estamos viviendo, para que en función de eso podamos delinear el tratamiento adecuado para esa persona. Es decir, no importa la medicina que hagamos, cualquier herramienta puede ser maravillosa si es utilizada en una individualidad, ya que toda herramienta que sea estandarizada puede ser peligrosa, porque todos somos distintos y no necesitamos las mismas cosas”.En ese sentido, la experta afirmó “no tener el saber absoluto. La consulta resulta ser una reunión de dos personas que comparten saberes, porque quien está con un padecimiento tiene el 50% del saber ya que en definitiva es quien vive con ese cuerpo los 365 días del año. Con esto lo que quiero decir es que hay que desterrar el concepto de que el médico es el superior y el paciente solo escucha, porque el paciente es el que tiene mucho para decir sobre lo que siente, hecho que llevará al profesional a saber cómo tratarlo”.Y agregó: “Yo particularmente he aprendido muchas cosas de mis pacientes, ellos han sido mis maestros al mostrarme muchas veces que con terapias alternativas han ido sanando, como complemento de los demás tratamientos tradicionales”.

“Una premisa que invita a reflexionar“. Médica clínica y oncóloga Andrea Arosio

La conferencia explorará herramientas y estrategias para tomar conciencia sobre los hábitos cotidianos que influyen en la salud, abordando el potencial de autoreparación y el impacto significativo que tiene la mente en la biología humana.

Funes se enorgullece de ser la sede inaugural de esta gira nacional, reafirmando su compromiso con la promoción de hábitos saludables y el bienestar integral de la comunidad

La entrada es libre y gratuita, pero se requiere inscripción previa al número 3416816281.