Condenaron a Pato Cabrera a dos años de prisión efectiva por violencia de género

El veredicto tuvo en cuenta la nueva jurisprudencia vinculada a la violencia de género.

El golfista Ángel “Pato” Cabrera fue condenado este miércoles a dos años de prisión efectiva al ser encontrado responsable de cometer “lesiones agravadas y hurto simple” contra su expareja, Cecilia Torres Mana.

De esta manera, se cumplió el pedido que hizo la fiscal Laura Batistelli, quien en su alegato además había remarcado la importancia de que la prisión sea “efectiva”.

La explicación de la fiscal se fundamentó en que considera que Cabrera debe cumplir “intramuros” los tratamientos que “nunca cumplió” cuando estuvo en libertad para procurar su rehabilitación.

Antes de conocerse el veredicto, además, el fiscal del 3° Turno de Violencia Familiar y de Género, Cristian Griffi, había dictado la prisión preventiva a Cabrera por otra causa, también con la denunciante Torres Mana, en la que se lo acusa de amenazas y desobediencia a la autoridad.

En el inicio del juicio, la semana pasada, cuando tuvo la palabra Cabrera negó ser violento, aunque en esa oportunidad admitió que la insultó (a Torres Mana) y tiró su celular, pero jamás contra su cuerpo.

Tras conocerse la sentencia, la fiscal Batistelli, afirmó a los medios que el tribunal “cumplió el pedido de la fiscalía, con dos años de prisión en forma efectiva. Y lo más importante, que acogió en la calificación legal la cuestión de género. Ese es el gran paso que dio el Ministerio Público Fiscal (MPF)”.

“Todo eso que se veía respecto a la cuestión de género, se visualiza ahora en la sentencia, y la sentencia marca la realidad de los dos hechos”, puntualizó la funcionaria judicial, a la vez que elogió la instrucción de la causa desarrollada por su colega Griffi.

Por su parte, el abogado defensor de Cabrera, Carlos Hairabedian, sostuvo: “Estoy en desacuerdo con que sea efectiva la sanción. Nosotros vamos a recurrir hasta la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos por los que fue condenado se encuentran prescriptos (son de 2016 y 2018).

“De todas maneras, los que estaban en la acusación pensaban que iba a caer una sanción mucho más alta, y se han equivocado, Por otra parte, dentro de dos meses Cabrera cumple los ocho meses de encierro, lo que le permite recuperar la libertad condicional”, sostuvo el defensor del golfista.

Ambas denuncias fueron realizadas por Torres Mana, y en la primera audiencia del juicio Hairabedian había solicitado la unificación de las causas, pero la fiscal Batistelli no accedió.

Cabrera, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, el 20 de julio del año pasado viajó sin autorización judicial desde su domicilio en la localidad cordobesa de Villa Allende hacia los Estados Unidos para participar de un torneo de golf.

La Justicia advirtió la ausencia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el juicio y a escasos días de nuevas denuncias presentadas por su expareja, lo que motivó que se pidiera su captura internacional, que se pudo concretar el 14 de enero en Río de Janeiro (Brasil).

El pasado 12 de junio Cabrera llegó extraditado a Córdoba, se le dictó la prisión preventiva y fue alojado en calidad de detenido en el penal de Bouwer.

La ex novia de Cabrera desde 2014 a 2017, Micaela Escudero, también lo denunció por amenazas, lesiones leves y coacción. Hizo tres presentaciones en la Justicia de Córdoba hasta que, cansada de los maltratos, se mudó a Buenos Aires, pero el cambio de jurisdicción no modificó las agresiones. Play VideoEl video donde el Pato Cabrera agrede a su ex

Micaela, que tiene 37 años, siguió recibiendo llamados y amenazas del golfista aún viviendo en otra provincia. Por eso acudió a la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) y pidió un botón de pánico.