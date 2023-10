Con Messi de titular la Selección Argentina enfrenta a Perú por eliminatorias

De cara a otro encuentro por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, la selección nacional de fútbol visita al conjunto peruano con Leo Messi como titular. Nuestro Capitán volverá a jugar de entrada luego de dos partidos: con Bolivia quedó afuera y con Paraguay fue al banco.

“Messi está bien, viene sumando minutos de entrenamiento. Si está bien, jugará. La idea es jugar con dos delanteros. Nos gustaría que esté siempre, pero cuando no esté, hay que suplirlo. El otro día se vio que sin Messi se puede jugar bien”, expresó Lionel Scaloni en la última conferencia. Y Leo respondió bien en estas horas de esa molestia que lo tuvo a maltraer todo este tiempo. Y por eso, se terminó por inclinar la balanza.

Así, el 10 buscará quebrar una nueva marca personal (sí, creer o reventar, todavía tiene algunas que batir): marcarle por primera vez en su carrera a Perú por Eliminatorias (sí lo hizo por Copa América, pero nunca por una clasificación al Mundial).

Lo que le falta definir a Scaloni

Con Messi de titular, entonces, las dudas pasan por otros lados. Primero, sobre quién será el nueve, porque uno de los dos, entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, deberá dejar el equipo.

En principio, pese a la banca del DT para el Toro y su mala racha (“Es uno de los nuestros, el segundo máximo goleador después de Leo y jugó un partido espectacular contra Paraguay. No me preocupa que no convierta”, dijo), Julián le ganaría esta vez la pulseada al Toro.

Después, hay otros dos jugadores que llegaron tocados a Lima. Uno es Nahuel Molina, que sufre una sobrecarga muscular. Por lo pronto, está más afuera que adentro. Por eso, todo indica que por él jugará Gonzalo Montiel, el del penal de la gloria en Qatar

El otro que no está en plenitud, pero así y todo menos complicado que el lateral, es Nicolás González, por un golpe en un empeine, sufrido durante el segundo tiempo ante los paraguayos. Pero en principio, el hombre de la Fiorentina sí tiene más chances de jugar. De lo contrario, Lucas Ocampo asoma como la opción para reemplazarlo.

El probable 11 para Perú

Dibu Martínez; Molina o Montiel, Cuti Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Enzo Fernández; Messi, Julián Álvarez o Lautaro Martínez y Nico González.