Con Messi a la cabeza, la Selección Argentina llegó a Bolivia para el partido de Eliminatorias

La Selección Argentina aterrizó en Bolivia para disputar este martes el segundo partido de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Luego del último entrenamiento en nuestro país, los dirigidos por Lionel Scaloni emprendieron viaje este domingo a tierras bolivianas, donde arribaron alrededor de las 21.00, y fueron recibido por cientos de personas que se acercaron a las inmediaciones del hotel Camino Real para esperarlos.

Con la presencia de Lionel Messi, el seleccionado nacional realizará su última práctica este lunes por la tarde de cara al duelo por Eliminatorias, que se disputará el martes desde las 17.00 en el estadio Hernando Siles, a más de 3.500 metros de altura.

El equipo que piensa Scaloni

Luego de confirmar que Lionel Messi iba a viajar con el equipo pese a los interrogantes por su desgaste físico, el entrenador argentino no confirmó el equipo pero dijo que será similar al que viene de ganarle por 1 a 0 a Ecuador en el debut de las Eliminatorias. “El equipo más o menos lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día, siempre que no haya ninguna complicación”, señaló en conferencia de prensa.

Por otro lado, el técnico prefirió evitar referirse a la dificultad de jugar en la altura de La Paz. “No quiero hablar mucho de este tema porque es algo que no va a cambiar. Está claro que tiene una dificultad añadida, pero bajo ningún concepto nos vamos a quejar. Todo el mundo va a jugar ahí. No se puede hacer nada. Se trabajan otros aspectos, pero si no estás adentro de la cancha no te das cuenta. Yo jugué ahí, hablé de un montón de cosas pero cuando me tocó jugar la sensación fue diferente”, sentención.