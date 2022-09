Comienzan la construcción de 576 viviendas de PROCREAR II en Rosario

En pocas semanas se dará inicio a las obras del Desarrollo Urbanístico Tiro Federal, que contempla una inversión nacional que supera los $6.500 millones de pesos. “Hay una fuerte decisión del gobernador Omar Perotti de que la vivienda sea una política de

El Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, informa que fueron adjudicadas las obras para dar comienzo a la construcción de 576 viviendas, a través del Desarrollo Urbanístico Tiro Federal del programa Procrear II.

Al respecto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana celebró el inicio de los trabajos y destacó la labor articulada entre Provincia y Nación: “Desde el inicio de la gestión del gobernador Omar Perotti, venimos trabajando con el gobierno nacional en distintos programas habitacionales y de acceso a la vivienda. Y estar anunciando el inicio de los trabajos en las próximas semanas nos llena de alegría porque sabemos que 576 familias van a cumplir el sueño de su casa propia”.

“Actualmente, estamos llevando adelante la construcción de más de 13 mil viviendas en todo el territorio provincial, con financiamiento propio y del gobierno nacional. Son números importantes pero sabemos que no satisfacen la demanda”, aseguró Frana.

Por su parte, el secretario de Hábitat, Amado Zorzón indicó: “Este es el Desarrollo Urbanístico más grande que se estará llevando adelante en la provincia, y tanto la ministra de Infraestructura, Silvina Frana como el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat Jorge Ferraresi, nos pidieron redoblar los esfuerzos y agilizar las gestiones para avanzar en cada uno de los programas que garanticen el acceso a la vivienda y un hábitat más digno”.

Desde la Secretaría de Desarrollo Territorial de la Nación, indicaron que los sectores de trabajo estarán divididos en cuatro. Para los sectores 1 y 4 la empresa adjudicada es PECAM SA, el sector 2 estará a cargo de la firma AMG OBRAS CIVILES. Mientras que para el sector 3, la empresa adjudicada es EPRECO SRL. En todos los casos, el plazo de obra es de 16 meses.

Las viviendas

La línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II se enmarca dentro del Programa Federal Casa Propia para brindar a las familias argentinas el acceso a crédito hipotecario para la compra de viviendas nuevas, en uno de los predios donde el Estado Nacional lleva adelante estos emprendimientos inmobiliarios. A través de este programa, además, se atiende a la diversidad de las demandas habitacionales, así como a la particularidad de cada provincia y municipio donde se llevan adelante estas obras.

En el Desarrollo Urbanístico se construirán 576 nuevas unidades funcionales con una superficie total 34.501 m2. De las cuales construirán 64 unidades de 26,91 m2 tipo monoambiente, 211 viviendas de 40,8 m2 con un dormitorio, 134 viviendas de 54,73 m2 con dos dormitorios, 9 viviendas de 54,73 m2 con dos dormitorios aptas para personas con movilidad reducida, 155 viviendas de 61,08 m2 con tres dormitorios, 3 viviendas de 61,08 m2 con tres dormitorios aptas para personas con movilidad reducida.

Requisitos

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el Formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados;

1. Matrimonio.

2. Unión convivencial.

3. Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

Las inscripciones se abren cuando la obra alcanza un alto porcentaje de avance. Y a partir de ese momento podés inscribirte a través de este enlace: https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos