Comenzó hoy lunes 24 de febrero el Ciclo Lectivo 2025

Tanto en Jardines de Infantes, como Primarias y Secundarias abrieron sus puertas y dieron comienzo al Ciclo Educativo 2025.

El ministro de Educación, José Goity, aseguró que el gobernador Maximiliano Pullaro “trabaja todos los días” por mejorar los salarios estatales, aunque remarcó que lo importante es que comiencen las clases a pesar del paro anunciado por los docentes de establecimientos públicos.

“Es legítimo tener un mejor salario, pero la prioridad son los chicos en las aulas aprendiendo”

Los privados aceptaron la propuesta salarial y trabajan con normalidad. Rige para todos la declaración jurada de prestación de servicios y descontarán el día a los que no asistan

Este lunes 24 de febrero es el comienzo formal del ciclo lectivo en todo el territorio provincial y el gobierno ratifica que va “a garantizar que todas las escuelas estén abiertas” a pesar del paro anunciado por Amsafé, el gremio de los docentes de establecimientos públicos que no aceptó la propuesta salarial como sí lo hicieron sus colegas particulares nucleados en Sadop. En diálogo con Radiópolis (Radio 2), el ministro de Educación, José Goity, admitió la legitimidad del reclamo docente, pero remarcó que lo más importe y prioritario es que los chicos estén en las aulas.

“Es legítimo tener un mejor salario, el gobernador Maximiliano Pullaro trabaja todos los días para eso, pero la prioridad son los chicos en las aulas aprendiendo”. Así de claro fue el funcionario al analizar el inicio del ciclo lectivo en el marco de una medida de fuerza provincial: la Provincia analiza el pedido de mejoramiento de sueldos, pero con los alumnos y alumnas en las aulas.

“No estamos bien en la educación, no se han puesto las cosas en su lugar. Hoy empiezan las clases y hay que cumplir con la necesidad de aprendizaje que no puede estar opacado por una medida de fuerza en Buenos Aires. Los chicos tienen que estar por encima de discusiones que son legítimas, pero tienen que estar puestas en su lugar”, observó.

“No les estamos dando hoy a los chicos todas las herramientas el Estado tiene la responsabilidad de proveer educación de calidad, si no logramos ese resultado no estamos haciendo las cosas bien. No puede ser que hace 15 años no empezamos las clases a tiempo, era una señal para los chicos y chicas que los adultos que tienen que educar no dan clases y eso no puede ser”.

