Club House Kentucky, el día después del incendio

Desde el área de Protección Civil de Funes nos informan que al llamado por el siniestro concurrieron, pero ya el incendio estaba declarado. trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios de Funes y se convocó a Bomberos de Roldán que llegaron con tres dotaciones más, también hubo que sumar al Personal Municipal de Riego que acercó las cubas de agua. Los agentes del SIES permanecieron durante toda la jornada colaborando, pero no hubo víctimas ni heridos, ni entre quienes estaban en ese momento en el Club House, ni entre el Personal de Seguridad de Kentucky, Bomberos o Personal Municipal.

Culminadas las actuaciones, la evaluación de Bomberos locales junto a la de Roldán en el predio determina que la estrucutra no es segura por lo que procede al cerco perimetral, al que nadie podrá ingresar hasta realizadas las pericias de los técnicos.

Ahora habrá un compás de espera de la definición de Bomberos Zapadores y de los Agentes de Investigación Criminal que concurrieron al lugar y recabaron declaraciones e imágenes, del veredicto de cuál fue el motivo del inicio del incendio que dictarán los peritos luego de finalizar de inspeccionar los elementos probatorios.

La tristeza del administrador expresada en redes denotaba su dolor, melancolía y aflicción ante la pérdida, que si bien es solo material, está llena de sentimientos y recuerdos para él.

“Una noche de profunda tristeza para la comunidad de Kentucky, para mi familia y para mí. No es la primera vez que recibo golpes de esta magnitud, y no será este el que me haga claudicar. Esta noche será de duelo, pero a partir de mañana esta comunidad del Kentucky Club de Campo, estará unida para reconstruir su Club House emblemático y demostrará lo grande que es”



Juan Félix Rosetti