Claudia Villafañe y homenajeó a Diego Maradona en MasterChef

Las grabaciones post muerte de Diego Maradona de MasterChef Celebrity Argentina ya están al aire en la pantalla de Telefe, y así como ya se pudo ver el emotivo regreso de Claudia Villafañe a la cocina, los televidentes también fueron conmovidos por el homenaje que la empresaria le brindó a su exesposo en la emisión del martes, cuando por segundo día consecutivo obtuvo una estrella por su buen desempeño.

Antes de que Damián Betular comunique la decisión del jurado, la Tata miraba al cielo, y tras ganar el desafío del pollo frito en una gala llena de errores de sus compañeros, la madre de Dalma y Gianinna Maradona protagonizó un momento muy especial en diálogo con el conductor del reality, Santiago del Moro.

“No quería decir nada porque ya se dice mucho todos los días, se dicen cosas lindas y no. Yo no hablé ni hice ningún homenaje, pero va para el papá de mis hijas”, declaró la rubia, expresando así un dulce mensaje dedicado a Diego, a pesar de la mala relación y conflictos legales que tuvo con él durante los últimos años.

El resto de los participantes de MasterChef Celebrity se deshicieron en aplausos hacia Villafañe, y el presentador de televisión y radio pidió aún más alabanzas para ella, a quien la definió como una “mujer gigante”.

“Son tiempos como muy movilizantes, para mí y para toda la familia. Recibí un poco de ayuda de arriba, y por eso le quise dedicar el plato al papá de mis hijas, porque creo que él desde arriba va a ubicarnos a cada una y a ayudarnos a poder salir”, aseguró la Claudia.

A pesar de la batalla legal que los separaba, Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe se habían mostrado juntos por última vez en diciembre de 2019 cuando Gianinna presentó la nueva colección de su línea de accesorios, y se fotografiaron tanto con sus hijos como con su nieto mayor, Benjamín Agüero Maradona. No obstante, luego el escándalo volvió a sacudir la relación cuando se conocieron los 14 pedidos que el exfutbolista le hizo al director de su serie, Sueño Bendito, para dejarla “mal parada”.

LA ÚLTIMA FOTO DE CLAUDIA Y DIEGO JUNTOS

Tras su muerte el 25 de noviembre de 2020, Claudia fue la principal encargada a la hora de tomar decisiones sobre el velatorio del ídolo popular, acompañando así a sus hijas en todo momento.

“El día que me muera me gustaría que Claudia me diga ‘aunque estés muerto te sigo amando’”, había dicho Diego en su recordada entrevista a si mismo en La noche del 10 (El Trece, 2005), y si bien no es tal cual lo pidió, la empresaria demuestra con sus gestos el respeto por el gran amor que vivió con él.