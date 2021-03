Claudia Villafañe llamó a un programa y enfrentó duramente a Rocío Oliva y Mauricio D`Alessandro

Claudia Villafañe llamó a Polémica en el Bar y se enfrentó a Rocío Oliva y Mauricio D`Alessandro

En Polémica en el Bar se había armado un debate sobre el documental de Infobae, “La muerte de Diego Maradona”, en el que intercambiaban opiniones Mariano Iúdica, Rocío Oliva, Mauricio D’Alessandro como abogado de Matías Morla y el Turco García.

En medio del debate Iúdica salió de foco ya que desde la producción le avisaron que la tenían a Claudia Villafañe por teléfono, que quería desmentir algunos dichos que estaban poniendo sobre la mesa.

“La verdad que dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie, pero no puedo seguir escuchando las barbaridades que están diciendo. No es justo. Porque, ahora que salieron los audios, dónde queda bien en claro todo lo que pasó, no puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Los audios dejaron en evidencia todo lo que le estaban haciendo a Diego, y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver”, comenzó explicando la empresaria.

Luego el conductor le alcanzó el teléfono a Oliva con quien cambiaron opiniones sobre el día que velaron a Diego. “Yo no hice nada que no estuviera avalado por los cinco hijos de Diego y por la familia, por las hermanas y por todos los que estaban ese día. Yo no me tomé ninguna atribución de ningún tipo. Si no, que le pregunten a Víctor Stinfale, que es la persona que estaba ahí y que no se movió, tampoco sé por qué motivo…Y si a Rocío le quedó alguna duda de quién fue la que no la dejó entrar, que se lo pregunte a él que fue el que me vino a preguntar a mí y yo le contesté que no tenía nada que ver ni podía tomar ninguna decisión de ningún tipo”.

Desmintiendo de esta forma, los dichos de Rocío sobre que la prohibición de ingresar al velatorio que se realizó en la Casa Rosada, fuera una orden directa de Villafañe.

” Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible están muy equivocados. Yo no hice nada que no correspondía. Tengo llamadas de Diego del domingo 21 de noviembre. Para que vean que sí hablaba con Diego”.

Luego Rocío la interpeló preguntándole por qué si Diego la amaba y pedía para verla, no la dejaron pasar, a lo que Claudia le dijo secamente: “Pregúntale a Stinfale. Y si la gallina de los huevos de oro se les murió a todos los que están defendiendo lo indefendible están muy equivocados. Yo no hice nada que no correspondía. Tengo llamadas de Diego del domingo 21 de noviembre. Para que vean que sí hablaba con Diego. Que no lo haga público y no contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de nuestras hijas no quiere decir que no hablábamos. Sabíamos separar muy bien las cosas. Y Rocío Oliva lo sabe muy bien. Sabíamos dividir perfectamente. No tengo que darle explicaciones a nadie”.

En ese momento, Rocío volvió a pedirle explicaciones por no haber podido entrar a despedir a Maradona. Y Villafañe repitió: “Yo te dije que le preguntes a Víctor Stinfale quién no te dejó entrar. Yo no fui. Él vino a decir que vos lo llamaste y que estabas abajo. Yo sé lo que hice. Si me querés creer, créeme”.

Estaba enojado en un expediente. Después me veía y bailaba conmigo. Eso no se enteran ustedes.

Luego prosiguió a desmentir los dichos de Mauricio D´Alessandro, abogado de Matías Morla: “Me quiere hacer quedar como la mala de la película y él lo sabe. Defiende lo indefendible. Se le cortó el chorro de la plata. Lo dejan ellos expuestos. De mis hijas hablas siempre y te metes con ella. Estaba enojado en un expediente. Después me veía y bailaba conmigo. Eso no se enteran ustedes. El entorno sí lo sabía. Yo quería aclarar solo eso, que no tomé decisiones no aprobadas por sus hijos. No tuve ninguna atribución. Yo estaba al lado de mis hijas e hice lo que ellas necesitaban”, finalizó.

Por supuesto el cruce fue tendencia y las redes estallaron de un lado y del otro.