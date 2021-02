Cinthia Fernández será candidata a diputada provincial

Cinthia Fernández incursiona en la política: será candidata a diputada provincial

En los últimos meses, diferentes figuras mediáticas manifestaron su intención de involucrarse en política y algunos hasta contaron cómo desde diversos partidos se acercaron para ofrecerles sumarse a sus filas. Una de ellas fue Cinthia Fernández.

El año pasado, la panelista reveló que le había llegado una propuesta desde el partido ‘Somos Vida’, el mismo espacio al que pertenece Amalia Granta. Ahora, confirmó que, tras una nueva reunión, será candidata a diputada provincial.

“Ya me lo habían propuesto y yo me lo estaba considerando, lo que pasa es que con todo esto de la pandemia pasaron muchos meses y recién me reuní el jueves pasado”, contó la panelista en LAM, por la pantalla de eltrece.

“Yo entiendo que no tengo una formación política pero también hay mucha gente en la política que no la tiene y está ahí por ser ‘familiar de’. Di Palma fue diputado y no tiene título. Siempre son más duros con las mujeres. A Amalia la mataron y mirala hoy. Su parate frente a la visión política fue siempre desde el sentido común”, agregó.

Fernández dijo que su enfoque estará en las cuestiones de familia, como la ley de adopción, y destacó “las libertades” que le dieron desde el partido: “Me dieron muchísimas libertades, me dijeron que puedo seguir trabajando en televisión. Yosiempre dije que no me gusta ningún extremo. Yo estoy a favor del aborto, en un partido que es lo contrario, y nadie me va a prohibir decir lo que siento y de qué lado tomé partido”.