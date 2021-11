Cierres de Campañas políticas Nacionales

El presidente Alberto Fernández encabezará en el día de hoy el acto de cierre de campaña del Frente de Todos en el partido bonaerense de Merlo, el cual según se precisó, estará centrado no en el alcance nacional de las elecciones de este domingo, sino enfocado en la provincia de Buenos Aires.

El acto, previsto para las 18:00, también tendrá como oradores al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, así como a la primera candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz.

Fuentes de Casa Rosada plantearon que el jefe de Gabinete, Juan Manzur, no participará de la actividad en Merlo, dado que partirá rumbo a la provincia de Tucumán para acompañar a los candidatos de ese distrito electoral.

En tanto, una de las presencias en duda es la de la vicepresidenta Cristina Kirchner, dado que días atrás se sometió a una histerectomía en el Sanatorio Otamendi.

De esa manera, el encuentro de mañana será diferente al que se había planificado para el sábado pasado, en el que se descontaba la presencia del grueso de los gobernadores y legisladores oficialistas, y que terminó siendo suspendido.

La otra diferencia es que el Jefe de Estado será el “orador central” del encuentro, por lo que se descuenta que lo precederán otros dirigentes en el uso de la palabra.

Luego de varias idas y vueltas en la planificación del acto, que incluyeron un cambio de fecha y lugar de realización, el Ejecutivo nacional decidió bajarle el tono al cierre de campaña, motivo por el que no estarán los gobernadores del país afines a la coalición gobernante.

En la antesala a este evento es que Tolosa Paz se reunió anoche con la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien le pidió que “se inspire en las Abuelas para seguir luchando”.

“Fue un encuentro muy emotivo, es muy importante poder compartir este final de campaña junto a Estela y el momento más conmovedor fue cuando me regaló el pañuelo y me pidió que me inspire en las Abuelas para seguir luchando en lo que creo, con nuestro frente y por nuestro país”, comentó Tolosa Paz luego de la reunión.

La candidata del Frente de Todos y la titular de Abuelas compartieron “una muy linda charla contando anécdotas” junto al nieto restituido Leo Fosatti; Kibo y Barbi Carlotto; y Nicolás Carvalho, según se precisó en un comunicado.

Vidal cerró su campaña en la Ciudad de Buenos Aires

La primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio concluyó su actividad proselitista acompañada por referentes nacionales del espacio como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el expresidente Mauricio Macri; la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, y el senador Martín Lousteau, entre otros.

La primera candidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC) en la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, cerró su campaña rumbo a las elecciones legislativas del próximo domingo y convocó a decirle “basta” a un “relato, cinismo, sometimiento y abuso” que le atribuye al Frente de Todos (FdT).

Vidal concluyó su actividad proselitista acompañada por referentes nacionales del espacio como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el expresidente Mauricio Macri; la exministra de Seguridad y titular del PRO, Patricia Bullrich, y el senador Martín Lousteau, entre otros.

En su mensaje, la postulante convocó a la sociedad a decir “basta de relato y de cinismo, de sometimiento y de abuso. Basta de mentira e improvisación”, reiteró.

“Somos una fuerza poderosa que no se resigna a esto, a seguir así, y que el domingo se va a convertir en millones de votos en las urnas”, expresó la exgobernadora bonaerense candidata en la ciudad de Buenos Aires.

En esa línea, alentó: “Este 14 de noviembre tenemos que gritar más fuerte, tienen que saber que podemos y tienen que ser un ‘basta’ más atronador”.

Para Vidal, “ir a votar este domingo es limitar el daño, es poner un freno.. Y, sobre todo, es gritar que no pudieron con nosotros, que no nos rendimos, que sabemos que podemos tener un futuro distinto”, subrayó.

“Por eso, gritemos ‘basta’ este domingo. Gritémoslo bien fuerte para que nos escuchen. Y si no nos escuchan, al menos vamos a tener nuestro lugar seguro desde el que pelear por esa Argentina que queremos”, exclamó.

El acto se llevó a cabo en la plaza Naciones Unidas, ubicada junto a la facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), alrededor del monumento Floralis Genérica.

Además de Rodríguez Larreta, Lousteau y Bullrich, participaron como oradores los candidatos Ricardo López Murphy, Martín Tetaz, Paula Oliveto y el socialista Roy Cortina, entre otros asistentes.

El acto repitió la modalidad “360” usada en otras convocatorias de Juntos por el Cambio, con los candidatos en el centro de un escenario circular.

Macri auguró un "colapso" del kirchnerismo para después de las elecciones

El ex presidente habló antes de las elecciones del domingo; “El peronismo va a tener que romper el secuestro al cual lo sometió el kirchnerismo”, sostuvo.

El ex presidente Mauricio Macri habló en la recta final rumbo a las elecciones del próximo domingo y aseguró que el lunes 15 va a haber un “colapso” del kirchnerismo.

“El lunes vamos a tener un colapso de esta versión del peronismo. Y el peronismo va a tener que reciclarse, rompiendo el secuestro al cual lo sometió el kirchnerismo. Es el fin de la irracionalidad”, afirmó el ex mandatario, en un reportaje concedido a TN.

Macri sostuvo que el lunes “se va a consolidar la esperanza sobre el futuro, y sobre el valor de la dignidad y la libertad. Valorar de vuelta la importancia de relacionarnos con la verdad, y todo esto se va a expresar en el voto de los argentinos”.

Y agregó: “Somos una mayoría los que queremos volver a una cultura del poder sana, donde aquellos que gobiernen sientan que son servidores públicos y que no van a poder abusar del poder. Que si hay una pandemia van a comprar todas las vacunas que hacen falta, que no se van a vacunar primeros. Que van a respetar la libertad de la gente y no avasallarla”.

El dirigente opositor dijo que “este Gobierno demostró que se queda en un relato pequeño que nos aísla del mundo, y nos condena a la exclusión, que es pobreza”. “No aceptar la modernización es pobreza, y esto ha destruido la capacidad de empleo”, subrayó.

“Lo que ha surgido frente a tanto relato mentiroso es que el kirchnerismo no tiene ningún compromiso con el futuro de la gente. Encerraron a los chicos un año y medio para que sigan dependiendo de un plan social, de la dádiva de un político”, apuntó.

Renovó sus críticas contra el populismo y aseveró que “no hace más que destruir el futuro”: “Te hace vivir un mejor presente y después no se hace cargo. El kirchnerismo representa eso. Es una versión más del populismo”.

“Tal vez la Argentina -continuó-, que es uno de los países a donde primero llegó el populismo, sea uno de los primeros de donde se erradique. Somos una mayoría de abajo hacia arriba que dice ‘basta'”.