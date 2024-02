Charlotte Caniggia contó por qué se alejó de la televisión en su mejor momento

Charlotte Caniggia habló sobre su salida del “Bailando 2023”. (Foto: Captura América)

A pesar de que era la gran candidata a ganar el Bailando 2023 (América), Charlotte Caniggia tomó la decisión de abandonar el certamen a semanas de la final. Su despedida fue escandalosa y estuvo envuelta en una fuerte polémica: la pelea que mantuvo con Coti Romero y en la que se dijeron de todo. Finalmente, este martes, rompió el silencio y aclaró que ese no fue el detonante de su salida del programa.

“A veces uno se va de los lugares y no es por algo. No fue por la pelea con Coti. Y no… me sentía incómoda por trabajar en un ámbito donde todos mis compañeros me habían tirado mala onda y criticado tanto”, reconoció al aire de LAM (América). Y agregó: “Las peleas que armé fue para armar un poco de quilombo, para el show. No me gusta tener conflictos con la gente”.

Además, admitió que no se imaginaba en la última instancia del certamen, ya que no estaba preparada para las exigencias de la final. “No es por tirarme para abajo, pero dije ‘ya fue, que gane otro’. No es fácil bailar tres ritmos en una noche”.

Por otra parte, trascendió que la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia podría formar parte del próximo programa de Cris Vanadía, quien condujo el streaming del Bailando.

Cómo fue la renuncia de Charlotte Caniggia al “Bailando 2023”

A comienzos de enero, después de la fuerte pelea que tuvo con Coti Romero, Charlotte Caniggia renunció al Bailando 2023 (América). La hija de Mariana Nannis había sido duramente criticada debido a las vacaciones que se tomó junto a su novio en medio del certamen y la ex Gran Hermano (Telefe) no se calló nada al verla.

Tras la discusión que tuvieron en la pista, Marcelo Tinelli habló con LAM (América) y se refirió al duro intercambio que hubo entre las participantes. “Es raro, estamos viendo a ver qué pasa. No solamente no atiende el teléfono, sino que además en la salida hubo un problema en la puerta, casi choca el portón. Raro todo lo que pasó, porque en un momento la vi que estaba muy divertida, después empezó a ponerse un poco más picante”, sostuvo el conductor.

Por qué se peleó Charlotte Caniggia con Coti Romero

Durante su breve retorno al Bailando, Charlotte Caniggia enfrentó a Coti Romero y la trató de “rompeparejas” por el escándalo que involucró a Cris Vanadía y a la ex del conductor, Brenda Di Aloy.

El momento de mayor tensión fue cuando el presentador del Streaming del Bailando (América), dijo que Charlotte no quería ir al estudio con ellos. “No quiero estar con ellos porque son todos unos falsos, que la chupen”, respondió la it girl. Muy picante, la correntina le dijo: “Mientras no chupemos la de tu novio, no pasa nada”. “No se fija en chicas como vos, bebé”, replicó la influencer.

Retomando la polémica por el beso que Coti le dio a Vanadía, que habría dinamitado la relación de él con su expareja, Charlotte lanzó: “Para mí sos mala gente, no sos buena persona y ojalá te vaya muy mal. El karma todo te lo va a devolver. Besitos, bebé”, le dijo Caniggia a la exparticipante del reality de Telefe.

“Para mí sos mala gente vos también ¿cuál es el problema?”, retrucó Romero. Y sumó: “Todo vuelve, Charlotte, así que lo que vos decís también te puede volver. Dame clases de actuación vos”.

Por último, Caniggia fue letal: “No la soporto, no la banco a Coti. No la puedo ni ver”.