Chano oficializó su noviazgo con la modelo de 23 años Sofía Santos

Chano oficializó su noviazgo con la modelo Sofía Santos

Luego de los rumores que lo vinculaban con la actriz Natalie Pérez, el músico argentino Santiago Moreno Charpentier, mejor conocido como Chano, oficializó, a través de sus redes sociales, su noviazgo con la modelo Sofía Santos.

El ex líder de Tan Biónica publicó una foto en una historia de Instagram abrazando a su nueva pareja y agregó un corazón, dando a entender el vínculo entre ambos. A su vez , la influencer compartió la imagen subida por el cantante de 40 años.

Además, unas horas antes, la modelo reposteó una historia que subió el peluquero Leo Leiva, donde se puede ver a Chano junto a ella.

Cabe señalar que los rumores de esta relación surgieron hace alguno meses cuando ambos se comentaron varias publicaciones en Instagram. “Hermosa”, le comentó él en una foto en blanco y negro que ella subió desde Montevideo, mientras que la modelo le respondió: “Hermoso mío”.

¿QUÉ PASÓ ENTRE CHANO Y NATALIE PÉREZ?

Respecto a Natalie Pérez, ambos cantantes tuvieron declaraciones muy confusas, aunque sí se sabe que se juntaron para grabar una canción, "El himno de nosotros". "La compuse hace dos semanas. Me copé mucho con la idea de una pareja que se entiende y desaparece el resto del mundo, y no importa lo que pase. La grabé con Natalie, tengo que hacer el video con ella. Le quedaba increíble, se copó con la canción desde el primer momento y le puso una onda muy dulce", había contado Charpentier al aire de "Los Mammones".

Lo raro es que, en un furioso descargo a través de Instagram, Pérez desmintió conocer a Chano. “¡Hola! Estoy masticando el capuchón de una lapicera y leyendo notas, y no puedo creer cómo, de repente, el nombre de una persona de la que no sé nada de su vida está relacionado conmigo, que estoy trabajando todos los días para ser mejor persona y mejor artista”, sentenció la actriz, enojada por los rumores de romance con su colega.