CFK: “Esos mamarrachos dicen que la casta tiene miedo, ¿qué van a tener miedo si nunca estuvieron en riesgo?”

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner reapareció en el Teatro Argentino de La Plata, donde afirmó: “No es casualidad que la única dirigente condenada, perseguida, proscripta y a la que intentaron asesinar fue una sola”.

“Esos mamarrachos dicen que ‘la casta tiene miedo’. ¿Qué van a tener miedo si nunca estuvieron en riesgo? ¿De qué tenemos miedo, de dónde? Caraduras”, enfatizó la ex presidenta en uno de los pasajes más calientes en su charla magistral titulada: “La Argentina Circular. El FMI y su histórica receta de inflación y recesión. Fragmentación política y concentración económica”, en la presentación de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner.

Y añadió: “La Justicia no quiso investigar a los que me quisieron matar porque tienen nexos políticos. Miedo tengo de que mis nietos tengan que crecer en un país tan injusto. A eso le tengo miedo. Yo ya viví y di lo que tenía que dar. Temo por los jóvenes, por los pibes porque hay demasiada cobardía, demasiada hipocresía y esto es lo que está pasando en la Argentina”.

Además, la ex mandataria se refirió a la corrida cambiaria que aconteció esta semana, señaló que “el problema está en otra parte, no es el déficit fiscal, ni la oferta y la demanda”.

En ese sentido, recordó que durante sus gobiernos hubo “seis corridas en el primer mandato y cinco en el segundo”, pero no se enteró nadie: “¿Y por qué fue eso? ¿por qué no impactó en los precios? Primero, porque el BCRA intervino en la administración del tipo de cambio; algo que no se podía aplicar en los primeros días de esta semana porque el acuerdo con el Fondo prohíbe que el BCRA intervenga”, indicó.

“Además, porque el BCRA tenía reservas. Entonces, con la administración y regulación del tipo de cambio pudimos sofocar la corrida cambiaria”, amplió.

Además, la Vicepresidenta señaló que durante su gestión la presión sobre el dólar se podía manejar con herramientos de política económica por no contar con las condiciones del FMI y apuntó: “El problema comenzó entre 2016 y 2017. La Argentina fue el país que más se endeudó con fondos privados y cuando no pudieron más, volvieron al FMI. Fue criminal lo que pasó”, denunció.

Al referirse a la inflación, Cristina Fernández de Kirchner criticó la receta del FMI e insistió con que el acuerdo es inflacionario: “Sigo sosteniendo que ese acuerdo que se firmó con el FMI es inflacionario, porque es una política enlatada que se aplica a todos los países. Cuando se pierden herramientas (de política económica) se dispara la inflación y se pide que la tasa de devaluación acompañe a la inflación, en un país de economía bimonetaria como el nuestro donde el principal causante de la disparada de los precios es la variación del dólar”.

En ese sentido, señaló que “no les entra en la cabeza a los técnicos del FMI” y resaltó que es complejo comprenderlo, pero que esas políticas enlatadas del organismos multilateral “no han sido exitosas en ninguna parte de mundo”.

“Es necesario revisar las cláusulas de ese acuerdo. Dicen que en el FMI hay halcones y palomas, igual que acá en la oposición. A mí me cuesta entender esa lógica, porque soy pingüina, los halcones y palomas vuelan solos, y nosotros los pingüinos somos muy colectivos”, bromeó CFK.

En ese momento, la vicepresidenta se refirió por segunda vez a Massa al destacar la decisión de utilizar las reservas del Banco Central para frenar la corrida cambiaria, algo prohibido por el acuerdo con el FMI.

Tras cerrar el acto en el Teatro Argentino, la Vicepresidenta salió a saludar a los militantes que escucharon su alocución fuera de la sala e insistió: “La política no solamente es decir sino que también es vivir: hay que debatir, hay que bajar a discutir, a pelear por las ideas, a pelear por la Patria, a pelear por la historia y la memoria”.