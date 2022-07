Central y Newwell´s se miden en el clásico de la Liga que paraliza a Rosario. Mirá las formaciones

El clásico rosarino pone en pausa a la ciudad

Rosario Central, que mostró una mejoría con la llegada de Carlos Tevez como entrenador, recibe este jueves al encumbrado Newell’s Old Boys, ubicado en los primeros puestos de la Liga Profesional de Fútbol.

El clásico rosarino se jugará desde las 16.30 en el estadio Gigante de Arroyito, de Central, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal de cable ESPN Premium.

Central se recuperó con la llegada de Tevez -hace un mes- como DT, y después de caer como local ante Gimnasia y como visitante de Aldosivi, el equipo venció a Sarmiento como local e igualó sin goles como visitante de Independiente, con lo que cortó una racha de ocho derrotas seguidas fuera de su casa.

Enfrente estará el sorprendente Newell’s de Javier Sanguinetti, un equipo con una gran solidez defensiva, que juega con cinco defensores, dos volantes internos y tres delanteros, dos de ellos extremos como “Panchito” González y Ramiro Sordo.

Newell’s venció así a rivales como Argentinos Juniors, Talleres y Estudiantes, a los que esperó bien parado en su campo y sorprendió de contragolpe.

Miles de hinchas rojinegros poblaron el estadio Coloso Bielsa, del Parque Independencia, en el tradicional “banderazo” que se realizó el lunes por la noche, donde los jugadores salieron a la cancha a saludarlos, como hacen en la previa de cada clásico.

Una muestra de la importancia del partido la dio en la semana el árbitro del partido, Fernando Espinoza, quien dirigirá su primer clásico rosarino, cuando declaró a Radio del Plata Rosario que “el jueves tengo un partido muy importante y me juego parte de mi carrera a futuro”.

“Depende de cómo salga todo van a seguir mis designaciones y creo que no me importan los colores, voy a dirigir al equipo A contra el equipo B, en donde yo también juego un papel importante, que es mi trabajo. Yo también me juego mi semestre, tengo hijos y familia, y es mi fuente de laburo, porque vivo del arbitraje”, señaló Espinoza.

Casi 40 mil socios y socias de Central agotaron hace una semana las 22 mil populares y las 17.600 plateas puestas a la reserva o a la venta para el partido de mañana, que paralizará literalmente a Rosario desde el mediodía, en medio de un operativo de seguridad con 1.032 efectivos de la policía santafesina, para jugar como hinchas uno de los clásicos más apasionantes del fútbol argentino.

Probables Formaciones

Rosario Central: Gaspar Servio; Ismael Cortez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Walter Montoya y Mateo Tanlongo; Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra y Gino Infantino o Alejo Véliz; Jhonatan Candia. DT: Carlos Tevez.

Newell’s Old Boys: Franco Herrera; Armando Méndez, Gustavo Velázquez, Cristian Lema, Willer Ditta y Martín Luciano; Sebastián Sforza y Julián Fernández; Francisco González, Juan Manuel García y Ramiro Sordo. DT: Javier Sanguinetti.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Rosario Central

Hora de inicio: 16:30.

TV: ESPN Premium.

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, se reunió este lunes con los presidentes de Rosario Central y Newell’s Old Boys para ultimar los detalles del operativo de seguridad que se llevará a cabo el jueves a la tarde por el clásico rosarino ya sea en el Gigante de Arroyito como en otros puntos de la ciudad. Así, se consignó que poco más de mil policías participarán en el procedimiento que culminará el viernes a las 6.

En un breve contacto con la prensa tras la reunión que se realizó en la sede de Gobernación, en Santa Fe al 1900, el titular del área seguridad del gobierno provincial señaló: “Estamos organizando esto en pos de los simpatizantes, para que todo sea una fiesta. Con los presidentes de los clubes queremos brindar un mensaje a los rosarinos de que hicimos todo lo posible para que vivamos en un clásico en paz y que viva el fútbol. Eso es lo que realmente interesa: que la gente pueda pasar un buen momento”.

