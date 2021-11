CATA TORRES presenta oficialmente PRIMAVERA QUE MALDAD, su nuevo CD

apertura: AGU SCAGLIA

ENTRADAS ANTICIPADAS A SÓLO $400 A LA VENTA EN LIBRERIAS EL PEZ VOLADOR (Mendoza 983 | Córdoba 960)

CATA TORRES es una joven y talentosa música rosarina que acaba de editar su nuevo disco, un material que se gestó de primavera a primavera y, como no podía ser de otra manera, será presentado en esa misma estación.

PRIMAVERA QUE MALDAD es el nombre del disco que será tocado por primera vez en vivo el jueves 18 de noviembre en el Galpón 11.

Canciones que interpelan y conmueven, música para disfrutar, escuchar y bailar, un hermosísimo disco que cuenta con la producción de Nacho Molinos (de Matilda).

“Dentro del proceso de composición del álbum me encontré en lo profundo, con esa melancolía que no me cuesta y en el sentir “harta está la suerte de pasarla mal” escribí Aprendí. Un poco empujándome, un poco queriéndome.” dice CATA sobre el primer corte del disco y cuyo hermoso video puede verse: https://www.youtube.com/watch?v=AwE9R7GOViY

La noche del jueves 18 será una celebración en la que CATA estará acompañada por una banda formada por: Rodrigo Hernández (guitarra), Agustín Borsoni (batería), Andrés Innamoratto (teclado), Santiago Maciel (bajo), Luisina Calligari, María de los Ángeles Cámpora y Rocío Izurieta en voces y coros.

El concierto estará intervenido por performances de danza contemporánea de Juana Torres, Candela Martínez, Florencia Arvarez y Rocío Fernández. La producción artística, estilismo y puesta en escena es de Victoria Saenz, en vestuario Bárbara Couture y en maquillaje Sol Jazmín Duarte.





PRIMAVERA QUE MALDAD es el nombre del nuevo disco de la artista rosarina CATA TORRES (quien anteriormente había editado un EP). Está formado por 10 canciones que representan un hacer con la tristeza, cada canción busca procesar una despedida o un encuentro.

En palabras de la propia CATA “lo siento teñido de azul, como cuando se dice: me siento azul “in blue”, este color es nombrado y atraviesa el álbum. En el recorrido de su escucha hay elementos que enlazan y tejen todas las canciones en un mismo sentido, cada historia se enlaza con la siguiente, animando el viaje por sentimientos hondos.”

PRIMAVERA QUE MALDAD es el nombre de una canción y es el título del disco, es un extremo dramático, un enojo, una congoja o un reclamo con lo que debería ser bello. Hay jazmines y flores que caen rotas o vuelan desprendidas de la tierra, cómo si hubiesen sido cortadas o más aún, como si hubiesen sido arrancadas y su destino es volver a crecer de raíz. Dejamos de suponer otra canción dice: “…no hay un suelo que pisar” referenciando a lo mismo.

Existe un hilo en el disco que se sostiene entre lo roto y lo que se reconstruye. Las flores, los jazmines blancos aparecen en la imagen visual.

Además de lo dramático hay algo del orden de lo valioso del aprendizaje, que trae un tinte color oro, Aves con plumas de oro representa el valor de la presencia, de estar aquí y ahora. Es ese amor con el que la compositora sí se quiere quedar.

La primera canción Aprendí dice: “Aprendí a nadar, ya no me ahogo más” y viene con este reconocimiento también de lo azul, relevante, dentro de lo hondo y lo profundo. Aprendí canta lo necesario para resolver Primavera que maldad. Es la que se corre del drama, es la historia que abre y sigue viaje sin dirección.

Pareciera que nada es superficial aquí, aunque los jazmines y las flores se caigan, vuelen o se desprendan, también podrían hundirse en ese pasar por delante de mis ojos, casi sin poder hacer nada.

En el disco se vislumbra constantemente un vaivén entre extremos sentimentales, a pesar de que pareciera ser poco liviana su escucha, esta obra equilibra, o busca el equilibrio en esa ola sentimental para procesarla y hallar un descanso. Es una búsqueda consciente en la necesidad de atravesar esos sentires para conocer un lugar sano y de paz interna.

“Te doy mis manos, mi canto azul” otra vez lo azul, como un ecosistema íntimo que se abre, que no encierra nada, que se busca y se encuentra sólo dando.

“El álbum se teje en sentimientos humanos que todxs hemos sentido de este modo o cerca. Cerca de cada una de las historias de las canciones.Primavera que maldad está empujada desde mí vida, inevitablemente atravieso las vivencias y las canto.”, cuenta CATA TORRES

TRACKLIST: 1. Aprendí| 2. Camión de suerte | 3. Esa soy yo | 4. Primavera que maldad | 5. Fluorescente | 6. Aves con plumas de oro | 7. Dejamos de suponer | 8. Victoria | 9. La fiesta | 10. Si yo pudiera elegir

FICHA TÉCNICA DEL DISCO:

Composición, letra y música: Cata Torres

Producción musical: Ignacio Molinos

MÚSICOS:

Voces y guitarra acústica/criolla: Cata Torres

Bajo, teclados, sintetizador y guitarra eléctrica: Ignacio Molinos

Batería: Agustín Borsini

Trompetatracks 1 y 4: Franco Santangelo

Grabación de baterías en Decibelio Records Rosario,

Asistente de grabación: Federico Sagripant

ARTE DE TAPA:

Ilustración: Laura Bitar

Diseño: Rocio Izurieta

Grabado, mezclado y masterizado por Ignacio Molinos en Mansión Mutante Estudio Rosario

CATA TORRES es una cantante, guitarrista y compositora de la ciudad de Rosario. Su estilo está dentro del pop/rock indie con influencias de la música folk.

La presentación de su música inició oficialmente en el año 2014, cuando comenzó a realizar conciertos (siempre acompañada de su inseparable guitarra), como así también creando diferentes agrupaciones musicales.

En diciembre del 2018 publicó su primer trabajo discográfico DONES realizado de manera independiente en su ciudad natal. Un EP de cinco canciones de autoría de la artista, producido por el músico Francisco de León y presentado en noviembre del 2018 en el Distrito 7 de la ciudad de Rosario.

En 2019 viajó a Buenos Aires para presentar su material donde, además participó del ciclo Amazonas Urbanas realizado en Polo Cultural 1040 de El Emergente.

En octubre 2021 lanzó su nuevo disco de diez canciones: PRIMAVERA QUE MALDAD producido y grabado entre septiembre de 2020 y agosto 2021 junto a Ignacio Molinos (del dúo Matilda) en la ciudad de Rosario y que ahora presentará por primera vez en vivo.

CATA TORRES comenzó a estudiar y escribir canciones en su adolescencia consolidándose la música como una aliada para su expresión artística y humana. Ha estudiado con referentes de la ciudad y conserva una visión autodidacta de descubrimiento sobre lo que hace funcionar a una canción. Sostiene un impulso emocional y una exploración sobre la vida y los sentimientos humanos, los cuales existen y se vislumbran de forma clara en sus composiciones.

Su audiencia describe su sonido como fresco, genuino y cautivador. Sus canciones tienen un alma simple que llevan consigo profundidad y hondura, en sus letras, melodías, en el color y en la intención de su canto.