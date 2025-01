Caso Marcelo Molina: audiencia imputativa de las 3 personas detenidas

Tres personas serán imputadas por la desaparición de Marcelo Molina

Así lo informaron desde Fiscalía, y agregaron que se seguían tomando testimonios que se volcaran en la audiencia.

La misma está prevista que inicie a las 9 horas y se llevará a cabo en Sarmiento 2850, Rosario.

El Ministerio Público de la Acusación informó que la pareja de Molina, su hija y el cuñado de la mujer, quienes se encontraban aprehendidas desde el martes pasado serán llevadas a audiencia imputativa por homicidio calificado. Marcelo Molina de 42 años oriundo de Roldán, está desaparecido desde el día viernes pasado.

El día martes 7 de enero, se procedió a librar orden detención de las identificadas como C. C. y R. C., y al identificado como J. K. por la desaparición de Marcelo Molina.

Estas personas se encontraban aprehendidas en la investigación a la espera de resultados de tareas investigativas en curso para determinar su situación procesal.

La investigación se inició como búsqueda de paradero el día 3 de enero de 2025, en donde intervino el Fiscal Vitola, en turno en la Unidad de Flagrancia, quien libró las primeras medidas de investigación, indicando la activación del protocolo de paradero y toma de testimonios.

Con los resultados de dichas medidas se solicita la intervención del Fiscal Adrián Spelta, de la Unidad de Homicidios dolosos en turno, quien ordena múltiples medidas de investigación, rastrillajes, relevamiento de cámaras de seguridad en zonas de interés para la causa en curso y secuestro de celulares que se enviaron a peritar.

Fiscal Adrián Spelta, de la Unidad de Homicidios dolosos

Con el análisis de los datos surgidos en dichas tareas investigativas se determinó que estas tres personas sean sindicadas como los coautores del delito de homicidio calificado por el concurso premeditado de personas en grado de consumado.

La Fiscalía continúa con las tareas investigativas para dar con el cuerpo de la víctima.

Hoy martes 14 de enero de 2025 en sala 9 del Centro de Justicia Penal de Rosario se llevó adelante imputativa al identificado como J.K y a las identificadas como R.C y C.C por los delitos de Homicidio doloso calificado por el concurso premeditado de dos o mas personas en concurso real con robo simple en carácter de autores y en grado de consumado.

La Jueza de Primera Instancia Silvia Castelli tuvo por formalizada imputativa dictando para los tres imputados la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley._ El Fiscal Adrián Spelta les atribuyó haber ocasionado la muerte de Marcelo Molina en las siguientes circunstancias:- antes del viernes 3 de enero del 2025 los imputados acordaron un plan criminal para ocasionar la muerte de la victima la cual mantenía una relación de pareja en forma ocasional con R.C y C.C, madre e hija.- El 3 de enero de 2025 luego de que Molina llevara un familiar a su lugar de trabajo en Gálvez y Ruta A012, comienzan a seguirlo en una camioneta Saveiro Volkswagen la que pertenecía a la victima.

Yendo a un domicilio de calle Las Heras 800 de Roldan- Minutos después lograron encontrarse con Marcelo Molina y concretar el homicidio. Posteriormente a darle muerte aproximadamente a las 18 h los imputados se trasladaron a la casa de la víctima en las Heras al 800 y sustrajeron objetos personales además de la camioneta Saveiro mencionada.

Estos fueron trasladados por las dos mujeres quienes los escondieron en su domicilio, centro de la empresa de gastronomía ubicada en Au 9 Km 308, de Funes,allí los imputados vivían.

Alrededor de las 22 h los tres imputados trasladaron en la camioneta el cadáver al domicilio de Au 9 Km 308, siendo conducido por J.K y escoltado por las dos imputadas en la motocicleta Motomel de la victima. Inmediatamente arribado al domicilio J.K se encargó de incinerarlo y descartar el cuerpo en un contenedor de la empresa el cual fue trasladado por una empresa de residuos el lunes 6 de enero de 2025 al relleno sanitario de la ciudad de Pérez.

Asimismo, se le atribuye haber sustraído de la vivienda de la victima en calle Las Heras al 800 de Roldan, electrodomésticos