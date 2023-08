Casi 900.000 turistas viajaron durante el fin de semana largo: cuánto gastaron y cuáles fueron los lugares más visitados

Mar del Plata recibió 86.000 habitantes en el fin de semana largo (NA)

Unos 865 mil turistas recorrieron el país durante este fin de semana largo, lo que representa un alza de 4,9% respecto al mismo período del año pasado, según un informe privado. El gasto promedio diario ascendió a $18.964 por persona, un 7,7% más que en 2022 a precios constantes mientras que la estadía media fue de 2,3 días, de acuerdo a las estadísticas realizadas por la cámara empresaria CAME.

“Continuó siendo fuerte la presencia del visitante internacional, especialmente en la Patagonia, el Noroeste argentino, Iguazú, y las ciudades de frontera”, precisó el trabajo de la entidad. El gasto total fue de $37.736 millones, con lo cual el impacto económico fue así 3,9% mayor que en 2022, a precios constantes.

Según se señaló, “cada turista tuvo además una estadía promedio de 2,3 días, levemente por debajo de 2022, básicamente porque las familias abarataron el viaje achicando su estadía”.

El informe agregó que “el promedio sería incluso menor si no fuera por la incidencia del turismo internacional, que suele tener estancias más largas”. Para CAME “el tiempo y el contexto económico incierto no ayudaron” y reveló que “en la semana previa, muchos hoteles y lugares de alojamiento vieron caer reservas por el temor que generó la suba del dólar y de los precios”.

No obstante, aclaró que “sobre el viernes, el turista reapareció mostrando que el viaje ocupa un lugar importante en su canasta de consumo”. Siempre de acuerdo a la cámara, en los 7 fines de semana largos que van del año, ya viajaron 11,8 millones de turistas y dejaron un impacto económico directo de $446.478 millones. Los números fueron elaborados -se aclaró- en base a información brindada por entidades de provincias, municipios y Nación. A saber:

Provincia de Buenos Aires. A pesar de la crisis económica y de las condiciones del tiempo, miles de turistas viajaron por las ciudades del distrito. A Mar del Plata habrían ingresado unas 86.000 personas, algo menos que el año pasado (92.235 según el ente turístico local). Todas las localidades programaron actividades para entretener y atraer a los visitantes, como la Fiesta Provincial del Chocolate en Villa Gesell o el Festival Flama-Edición Medieval en Mar del Plata. Hubo además mucha presencia de estudiantes en sus viajes de fin de curso. En el interior de la provincia, fueron muy concurridas Tandil, Sierra de la Ventana, Tigre, Baradero, Carmen de Patagones, San Miguel del Monte, Lobos, San Pedro, San Antonio de Areco, La Plata y Chascomús.

Ciudad de Buenos Aires. Con una agenda de actividades culturales y gastronómicas muy amplia, 112.821 turistas nacionales e internacionales arribaron a la urbe, según el Observatorio de Turismo local, dejando un impacto económico de $9.299 millones. La ocupación promedió el 76%, un nivel alto dado el contexto económico. De esa forma, el fin de semana largo se convirtió en el segundo mejor del año en cuanto al número de visitantes recibidos, por detrás del 25 de Mayo, cuando llegaron más de 114 mil turistas.

Catamarca. Con la propuesta “Turismo para las infancias”, la provincia tuvo un fin de semana movido, recibiendo a sus visitantes con festivales, ferias, actividades en la naturaleza y la tradicional competencia de rally “Vuelta al fuerte” en Andalgalá. Todas las localidades tuvieron alguna reunión convocante. Ambato, celebró sus 154 años con actividades artísticas, obras de teatro, talleres y desfile Show Drag Queen. La Feria de San Telmo, un atractivo turístico de Buenos Aires EFE/Enrique García

.Córdoba. Al ritmo del turismo, la provincia preparó una nutrida agenda de primer nivel y para todo público. El gasto promedio diario rondó los $19.000 por persona incluyendo comidas, recreación, traslados y compras. En la capital, se destacó el recital de la banda de rock Las Pelotas y el Congreso Médico Argentino.

Jujuy. Con la liberación de las rutas, la provincia logró reactivar el turismo este fin de semana. El balance fue muy bueno tanto en la capital como en el interior. Los visitantes recorrieron pueblos, cerros, salares, La Puna y la Quebrada de Humahuaca.

Mendoza. Tras varios fines de semana con ocupación al 90% y un julio récord, el feriado por la inmortalidad de San Martín estuvo por debajo del año pasado, con una ocupación que promedió el 50%. Aun así, hubo buen tránsito de gente en Las Leñas, San Rafael y Malargüe, que se vieron favorecidas por las nevadas sobre el fin de semana. El gasto diario promedió los $19 mil por persona y la estadía estuvo en 4 noches

Misiones. La ocupación hotelera promedió el 70% en toda la provincia, llegando al 90% en Iguazú y Posadas. Hubo una agenda muy rica que aseguró turismo sostenido durante todo el fin de semana. Cataratas de Iguazú, Misiones (Visit Argentina)

Neuquén. A pesar del contexto económico incierto, unos 18.000 turistas llegaron la provincia. San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Caviahue, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, Aluminé y Zapala estuvieron muy concurridas y los centros de esquí trabajaron muy bien, favorecidos por las nevadas del fin de semana. El gasto promedio diario rondó los $28.300.

Río Negro. Bariloche fue lo más populoso ocupándose el 85% de sus 30 mil camas habilitadas. El gasto promedio diario en esa ciudad fue de $38.000 por persona, sin incluir la actividad de esquí. La ciudad organizó el Banff Mountain Film Festival World Tour, considerado el mejor festival de cine de aventura del mundo, que fue un punto de encuentro entre los apasionados de los deportes de acción, los viajes y las historias de superación y aventura. Otras ciudades turísticas de la provincia que recibieron visitantes fueron El Bolsón, y en menor medida Las Grutas, Viedma y Villa Regina.

Salta. El nivel de ocupación provincial promedió el 60% lográndose un fin de semana bueno, a pesar de algunas bajas de reservas, con turistas de diferentes partes, tanto de Argentina como del mundo.