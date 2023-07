Casalegno, Pueblo natal de la familia funense Lázzaro, vive una situación insólita.

Hace apenas unos meses, nuestra vecina Susana Lázzaro, quiso volver a sus raíces y junto a un grupo de amigas que le hicieron el aguante en un día de mucho calor emprendieron el viaje hacia Casalegno, su pueblito natal.

Casa Familia Lázzaro

Susana Lázaro en la Capilla este año

José Torres, su hija, su yerno y parte de su numerosa familia hace 60 años, abuelo de Susana y Gloria a quién tiene en brazos sus mamá

Así fue que tienen fotos actuales y antiguas, datos de que allí habitan muy pocas personas entre doscientas y pico y trescientas y sólo atraídas para trabajar en un emprendimiento cervecero recientemente instalado, que ha sumado a muchos empleados jóvenes, algunos incluso con sus familias. Más los viejos lugareños, ya que los jóvenes habían partido en busca de estudios y trabajos indistintos para cambiar su futuro.





Hoy al sorprendernos la situación eleccionaria de Casalegno, recurrimos al archivo reciente de Susana, que nos lo cedió con mucho cariño por su comunidad natal, fotos familiares y actuales.

La particular votación ocurrió en Casalegno, donde la actual Presidente Comunal. igualó en votos a su opositor.

Resulta que en la comuna votaron 138 personas, y el resultado parcial de las PASO es 69 a 69. En el escrutinio aún resta contabilizar un voto, el del único extranjero que vive en el lugar. Ese voto definitorio es el de Roberto.

La tranquilidad de toda la comuna santafesina de Casalegno se esfumó por completo, de un momento a otro, para uno de sus habitantes. Roberto, conocido como “Tano” por su origen italiano, fue a votar el domingo, pero nunca imaginó que su sufragio sería determinante para definir las elecciones.

Después de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (Paso) empezaron a conocerse algunas particularidades. Sin dudas que una de las más llamativas ocurrió en Casalegno.

Allí la actual presidenta Comunal, María del Luján Giménez, busca revalidar su gestión y en las Paso se midió con el candidato de la oposición, Luis Miguel “Percha” Rodríguez. Como ninguno de los dos tenía interna, el objetivo de la primaria fue garantizar que ambos superen el piso del 1.5% del padrón, algo que cumplieron sin problemas.

Pero la particularidad del caso es que el escrutinio provisorio de la votación arrojó que ambos candidatos sumaron 69 votos. Pero este empate, se podría definir en el escrutinio definitivo. Es que en el pueblo vive un jubilado italiano que votó en la mesa de extranjeros y esa urna se abre recién en el conteo final.

Roberto es el hombre en cuestión y habló para contar la incomodidad que le genera esta situación. “Este sistema que se utilizó para las elecciones está vulnerando mi privacidad. El único voto cantado es el mío. Me gustaría pedir que no sea válido”, señaló.

Con 80 años, Roberto nació en Udine pero vivió buena parte de su vida en Rosario. Hace diez años que por trabajo se tuvo que mudar a Casalegno y allí sigue viviendo ya jubilado.

Pese a saber que su voto es casi simbólico ya que en las primarias no se define nada, el jubilado insiste en que no es justo que todos sepan a quién eligió. “Póngase en mi situación, estoy en un pueblito donde nos conocemos todos. A lo mejor hay 69 personas que quizás me quieran y 69 que tal vez me odien”, remarcó.

“Yo quisiera que se anule mi voto, porque esta situación me supera. Me siento un poco incómodo, porque el voto es una cosa privada de una persona”, agregó el vecino de Casalegno.

Si bien no quiso decir por quién votó, remarcó que no está “totalmente disconforme” con la gestión de Giménez. “Creo que hizo una buena gestión. Pero con «Percha» tengo un poco más de amistad ya que a veces nos juntamos a comer asado”, concluyó.

“En el pueblo me conocen todos, soy el ‘tano’ para todos. Llegué a los 14 años. En 2003 volví por 10 años a Italia y regresé. Quiero una vida tranquila. No quiero enemistades ni problemas”, expresó ante su posición de definir la contienda.

Además, Roberto no esquivó la pregunta: ¿A quién votó? “Los dos candidatos se vuelven a presentar. Si fueran las elecciones generales todavía, pero en éstas no tienen sentido. Uno de los candidatos es peronista y el otro es radical. Ahora gobierna el radicalismo, el PRO, no sé. Va por la reelección”, explicó primero.

Y completó: “Defiendo a la democracia y las instituciones. Entiendo que un mandato es poco, pero tres mandatos es suficiente. La jefa comunal lleva varios mandatos. Para mí la alternancia viene bien. Igualmente, ella hizo una buena gestión”.