Casación ratificó la condena a Cristina y la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Doble juego de la política y un tramo del fallo que la beneficia en otras causas.

Vialidad terminará en la Corte Suprema pero se adelantará la discusión si la expresidenta amaga con ser candidata en 2025 y si es posible que le intenten aplicar una imposibilidad para presentarse a elecciones.

Casación confirmó la sentincia de Cristina por la causa Vialidad.Instituto Patria

Lo relevante aparece en la discusión que se dará a partir de ahora, con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para Cristina Kirchner.

Es decir, a ser elegible como candidata, un dilema que también es jurídico. El presidente Javier Milei se apuró a compartir un posteo de una cuenta fervorosamente antikirchnerista respecto a la ratificación de la condena a 6 años de prisión. Agregó en su cita la palabra “Fin”. En realidad, es el principio.

El delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio del Estado que le endilgan trae aparejada la inhabilitación por su calidad de funcionaria pública. Pero las partes podrán presentar un pedido de recurso extraordinario para alcanzar a la Corte Suprema. En este tipo de casos, el doble conforme se traslada al Máximo Tribunal y solo hasta que se expida podría considerarse “firme” la sentencia, y por ende, ejecutable la pena.

La ex presidenta de la Nación se hizo presente en la localidad de Moreno después de que la Justicia haya confirmado su condena a seis años de prisión e inhabilitación de forma perpetua para ejercer cargos públicos.

Allí, además de dialogar con este grupo, que para su labor recibió una capacitación de la Ley Micaela García y buscan prevenir la violencia hacia las mujeres y disidencias, se refirió a la condena que le impuso la justicia a raíz de la Causa Vialidad.

“Hay violencia política cuando sos mina, todo te lo hacen 20 veces más difícil. Si por algo me castigan, no es solamente por todo lo que hice, sino porque soy mujer y no se bancan discutir y no tener razón”, explicó.

También remarcó que “no importa” lo que pasó porque “al lado de lo que han tenido que aguantar miles y miles de mujeres en condiciones horrendas”, lo que está pasando en la actualidad no siente como que tiene que ver con una especie de “sacrificio”.

Y, finalmente, concluyó dejando en claro que “es casi como una obligación de alguien que tiene un proyecto de país y un modelo de sociedad. Soy yo la que viene a agradecerles a todas ustedes”.