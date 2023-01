Carrió hizo una denuncia ante la OEA por el juicio político a la Corte: “El operativo de presión no cesa”

La oposición volvió a la carga contra el Gobierno por la embestida del Ejecutivo contra la Corte Suprema de Justicia. La jefa de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y los diputados que le responden denunciaron al Ejecutivo ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) por la avanzada en el juicio políticocontra el máximo tribunal. La denuncia es por “posible violación a la Carta Democrática” y fue enviada al titular de la organización, Luis Almagro, según el documento al que accedió.

Los referentes de la Coalición Cívica plantearon que “el operativo de presión y desgaste sobre la Corte Suprema de Justicia no cesa” y consideraron que “el Gobierno nacional y, en especial, la Vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, pretenden someter” al máximo tribunal.

Plantearon que “el objetivo primario es tener una Justicia que responda directamente a sus intereses con una composición de la Corte diferente a la actual”. “El objetivo secundario, si es que no pueden cumplir con ello, es tener una Corte Suprema de Justicia que se presente como adversaria, cuyos integrantes sean vistos como opositores al Gobierno, desgastar sus figuras y la de la institución, para lograr que la Corte no falle sobre temas que el Gobierno Nacional no quiere, o bien que si lo hace, sus fallos sean leídos como parte de una conspiración contra el Gobierno”, señalaron.

Advirtieron que “para lograr esos objetivos han incrementado los mecanismos de presión contra la Corte y sus integrantes”, y mencionaron entre esas maniobras marchas contra la Corte Suprema como la de mayo del año pasado, de la que mencionaron que “a diferencia de las anteriores, esta vez el Gobierno no solo apoyó explícitamente, sino que además convocó a la misma”.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció ante la OEA la embestida K contra la Corte Suprema

