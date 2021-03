Carmen Barbieri volvió a “MasterChef Celebrity”: “Fui la primera en firmar y me contagié”

Carmen Barbieri volvió a las grabaciones de “MasterChef Celebrity”

Carmen Barbieri regresó a las grabaciones de MasterChef Celebrity segunda temporada. Semanas después de que iniciara el certamen, la capocómica, quien fue reemplazada un tiempo por el artista Fede Bal, se incorporará a sus compañeros y compañeras

“No imaginé que iba a volver”, contó Barbieri en una nota con Flor de Equipo, móvil que mostró cómo la iban a buscar a su domicilio y la acompañaban Telefé. Visiblemente emocionada la también productora teatral expresó que los productores la llamaron y que le comentaban que rezaban por ella y esperaban su inorporación en el reality.

“No es que me angustie pero me agarra una cosa extraña en el pecho. Gracias a Dios salí adelante y con trabajo, y ¡qué trabajo!”, Carmen Barbieri.

“Entro cuando todos mis compañeros están avanzados. Todo para mí es nuevo”, señaló Barbieri quien añadió: “Fui la primera en firmar y me contagié”.

“Si me pongo a pensar no es que me angustie pero me agarra una cosa extraña en el pecho. Gracias a Dios salí adelante y con trabajo, y ¡qué trabajo!”, destacó. PlayMuteLoaded: 0%Progress: 0%Remaining Time-1:47Fullscreen

Recordemos que Barbieri contrajo COVID-19 tras estar en contacto con Sol Pérez, participante del programa. Dado que su cuadro de salud se complicó con una neumonía, y fue trasladada a la Clínica Zabala, donde estuvo en terapia intensiva, inducida a un coma farmacológico. A fines de febrero, regresó a su domicilio para continuar su recuperación. Sin embargo, recientemente fue nuevamente internada porque una Bacteria le reactivó la fiebre, aunque afortunadamente regresó rápidamente a su hogar. Actualmente, se encuentra en mejor estado de salud y decidida a encarar sus desafíos laborales.