Carmen Barbieri, internada por una neumonía atípica: el comunicado de su saludcarmen internada

Carmen Barbieri se encuentra internada en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, por una neumonía atípica. Por su parte, la doctora Mariana Lestelle, que sigue su estado, aseguró que “evoluciona favorablemente”.

“Carmen hace unos días que no se siente bien, por eso faltó al programa. Tenía síntomas respiratorios que no mejoraron con el tratamiento domiciliario. Por eso hoy a la mañana se dirigió a la Clínica Zabala y quedó internada”, contó su compañero, Sebastián “Pampito” Perelló Aciar, en Mañanísima, el programa que conducen por Ciudad Magazine. “Está un poco mejor, sigue internada y le están dando antibióticos por suero. Sigue con un poquito de tos, pero lo importante es que no tiene infección bacteriana”, añadió.

Carmen Barbieri, internada por una neumonía atípica: el comunicado de su salud | Foto: Instagram

La conductora comenzó a sentirse mal el miércoles de la semana pasada, y luego se ausentó el resto de la semana. Hasta que el sábado, los síntomas derivaron en su internación. Cabe recordar que la directora teatral contrajo Covid-19 a principios de 2021, por el que permaneció varios días en terapia intensiva.

“Carmen evoluciona favorablemente a la terapéutica instaurada”, informó la doctora Lestelle, al difundir su parte médico, vía Twitter. La especialista indicó que “no tiene infección bacteriana”, pero sí un virus sincicial respiratorio que le ocasionó un broncoespasmo en el contexto de sus pulmones con “patología de base“.

Por su parte, su hijo Federico Bal -quien se encuentra grabando su programa Resto del Mundo en Italia- habló en Socios del Espectáculo donde sostuvo: “Lo mejor fue internarla por su pasado asmático y por todo lo que le dejó el Covid en sus pulmones. Seguramente en estos días vuelva a su casa. No es un cuadro grave, no está delicada”.

Primer parte médico | Twitter.

Segundo parte médico | Twitter.

Barbieri envió un audio al mismo programa donde expresó sus deseos de pronto regresar a su casa. “Estoy mejorando de a poco, esperando a los médicos a ver si me dan el alta”, señaló. Mientras que a través de sus redes sociales publicó una historia con la foto de su hijo junto al mensaje: “Te extraño”.