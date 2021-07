Carmen Barbieri contra Sol Pérez: “Yo me estaba muriendo y ella se enojó”

En febrero Carmen Barbieri tuvo que ser internada a causa del coronavirus que le originó una neumonía bilateral que complicó el cuadro y la mantuvo bajo entubación durante algunos días. Luego mientras se encontraba en coma inducido, contrajo un virus intrahospitalario que necesitó cuidados especiales. Finalmente, pudo recuperarse.

Invitada en el día de hoy a Los Ángeles de la mañana, la capocómica habló del proceso de internación, de lo mal que la pasaron sus más allegados, y de una extraña reacción que tuvo, Sol Pérez, su compañera de Masterchef Celebrity.

“Yo no me contagié en el teatro. Primero que no es culpa de nadie, estoy acá y es algo que pasa. Agarrás una baranda, te tocaste un ojo y te contagiaste. Sé que en el teatro no fue porque nadie estaba contagiado y me habían hisopado ese día”, comenzó explicando.

Luego agregó quitando responsabilidades: “Yo no dije que fue Sol Pérez. Yo conté la historia porque Sol dijo que no se sentía bien, que se hizo un hisopado, dio positivo y yo el día anterior había estado tomando clases de pastelería”. Cabe destacar que semanas atrás, Sol se había mostrado molesta luego de que la acusaran de contagiar a la capocómica. “Yo no contagié a absolutamente nadie”, sostuvo la modelo.

Y agregó: “Todo el mundo me acusó, dijeron que fui a trabajar sin el negativo, yo tenía un negativo, claramente falso. Es una semana que vos vas y practicas cómo cortar un pescado, por ejemplo, como una mínima introducción a lo que va a ser la cocina después. Y ahí me cruzo con Carmen, pero Carmen tenía máscara, barbijo. O sea, no…Para mí es muy poco probable que el contagio se haya dado en ese momento”.

Luego, Carmen comentó que por sus comentarios, Sol llamó furiosa a su asistente Penca, para recriminarle lo que se estaba diciendo de ella. “Sol llamó a mi secretaria. Yo me estaba muriendo y ella se enojó conmigo. ¡Es bárbaro! Viste que es al revés, que tendría que enojarme yo pero nadie tiene que hacerlo, uno se contagia. Yo había dado negativo el día anterior y no había ido al teatro todavía”, lanzó de manera irónica.