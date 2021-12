Carlos Olmedo fue elegido como Presidente del Concejo de Funes por séptimo año consecutivo.

El diálogo permanente sumado a la búsqueda de consenso durante su gestión fueron la clave en la sesión preparatoria de esta mañana y el Concejo eligió por unanimidad a Carlos Olmedo para que se desempeñe como Presidente del Cuerpo por el periodo 2021 – 2022. Es el séptimo periodo consecutivo que el Edil es elegido por sus pares para el cargo.

Como cada final de año, el Concejo Municipal renueva sus autoridades, empleados y fija los días de las Comisiones y Sesiones para el año siguiente. En este marco, la totalidad de los Concejales optaron por el actual Presidente de la Institución para que siga desempeñando ese rol.

“En lo personal, haber sido elegido por todos los Concejales me llena de orgullo y felicidad. Todos los que me conocen saben que amo profundamente esta Ciudad y que todos los días trabajo para mejorarla”. Declaró Olmedo, quien posteriormente añadió: “Sin dudas que soy consciente de el enorme compromiso que es llevar adelante esta tarea. La vengo ejerciendo hace unos años con muchísima responsabilidad y creo que por eso mis pares me eligieron nuevamente“.

Carlos Olmedo, Presidente del Concejo