Caputo confirmó que el Gobierno intentará eliminar la fórmula de movilidad jubilatoria

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó anoche que el Gobierno buscará una nueva fórmula de movilidad jubilatoria porque con la actual, “los jubilados cobrarían entre 25% y 40% menos que la inflación”. También dijo que la revisión de la modificación en el Impuesto a las Ganancias es algo que reclaman los gobernadores. “Está negociándose”, aseguró.

“Lo que tenemos que hacer es poner las cuentas en orden porque la génesis del problema es fiscal, es decir, porque gastamos más de lo que recaudamos y creo que la gente lo entendió. La gente entendió el problema, el Presidente Milei explicó estas cosas durante años y la gente lo votó“, destacó el ministro de Economía respecto de las medidas que anunció el martes pasado, las cuales, aseguró, “serán transitorias”.

En declaraciones al programa A dos voces (TN), el ministro confirmó que el Gobierno nacional intentará eliminar la actual fórmula de movilidad jubilatoria “porque no funciona”, y que se buscará una nueva “para proteger” a quienes cobran una jubilación. “Si siguiéramos con esta fórmula, en los próximos meses cobrarían un 35 por ciento menos”, calculó.

Respecto de Ganancias, Caputo relativizó la posibilidad de que el Gobierno impulse una revisión de la modificación sobre el impuesto que se aprobó en el Congreso durante la campaña para fortalecer la recaudación. “Nosotros no dijimos que el Gobierno va a proponer eso”, contestó el titular de Hacienda sobre los próximos pasos que imagina el Gobierno.

“La realidad política es que, obviamente, las provincias son las más interesadas en que esto se dé vuelta, porque el plan platita le costó 1,1 del PBI a las provincias y 0,8 a Nación”, precisó. Y siguió: “Los gobernadores quieren. Habrá que ver si se reestablece, está negociándose. La expectativa que tienen muchas provincias es que eso se dé vuelta”.

El debate sobre la movilidad y Ganancias se inscribe en el paquete de medidas que anunció el ministro para reducir el gasto público y acelerar la recaudación para cumplir con el recorte de cinco puntos del PBI y alcanzar el equilibrio fiscal en los próximos meses.

Caputo señaló que su visión no coincide con algunas de las medidas que dio a conocer esta semana, pero aseguró que no había alternativa para cumplir con el objetivo de no gastar más de lo que ingresa.

“Yo también ayer anuncié cosas con las que ideológicamente no estoy de acuerdo: le pusimos retenciones a exportaciones, subimos el impuesto País. No estoy contento. Pero lo tuvimos que hacer porque la prioridad era cumplir con la promesa de no gastar más de lo que recaudamos”, manifestó.

La reducción de subsidios

El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó ayer que la reducción de subsidios al transporte y los servicios comenzará a aplicarse a partir del 1° de enero.

En diálogo con TN, el ministro precisó que esta política se subsidia con emisión, que deriva en inflación. “Te hacen creer que te dan un beneficio y que ‘el transporte vale poco’. ¿Por qué mi hijo tiene que tener subsidio al transporte, si lo puede pagar? Además, el subsidio te lo cobran, por otro lado, con los precios“, indicó.

“Se va a empezar a subsidiar a la demanda. Se le va a dar a un sector de la población 100kw y a otro sector 200 kw, por ejemplo. Se le va a dar a los que menos tienen y va a depender de qué tan buen uso hagamos de la energía”, detalló sobre el nuevo esquema que piensa el oficialismo.

Con todo, el titular de Hacienda admitió: “Tampoco podemos reducir los subsidios a 0 de un día para otro. No los estamos reduciendo al 100%, sino al 35%. Estamos tratando de optimizar tanto en transporte como energía para que el impacto para la gente sea el menor posible. Va a ser un proceso de los próximos años”.