Cande Tinelli emocionada, “voy a explotar de amor”: un seguidor se ofreció como donante para su mamá

Luego de que Soledad Aquino, fuera hospitalizada en marzo pasado debido a una hemorragia digestiva que la mantiene internada, en las últimas horas se supo que la mamá de Cande y Mica necesitará un un transplante de riñon para recuperar su salud.

Poco después de que esta noticia saliera a la luz, Cande compartió un posteo muy especial donde se ve el mensaje directo que le escribió un usuario en su muro: “No sé si el motivo será la cuarentena. Yo siempre fui solidario por mi gente querida, pero no sé por qué hace tiempo quiero hacer algo más”, comenzó en el mensaje.

Y agregó: “Estaría dispuesto, obviamente con el consentimiento de la familia y los médicos, de hacer una donación voluntaria de parte de mi hígado. Es algo que siento desde que se publicaron varios casos. Lo intenté y creo que es una misión más para mi vivir. Cariños de corazón. No tengo miedo y es algo que siento en este tiempo. Lógico, no soy médico para definirlo, pero quiero ese desafío en mi vida”, cerró el usuario.

Logicamente, la cantante expresó todo su agradecimiento y emoción ante tan lindo gesto y volcó sus sensaciones con unas profundas palabras: “¿Cómo agradecerles estas actitudes? Yo realmente voy a explotar de amor. Tantos mensajes tan hermosos y gente que se ofrece hasta para ser donante vivo. Los amo mucho y les agradezco profundamente con mi corazón entero”.

El estado de salud de Soledad Aquino, ex esposa de Marcelo Tinelli: necesita un trasplante URGENTE

La madre de Micaela y Candelaria sufrió una hemorragia digestiva y úlcera de duodeno el 26 de marzo. Espera un donante.

En la clínica, quien fue la primera esposa de Marcelo Tinelli y es madre de Candelaria y Micaela contrajo coronavirus y, aunque los síntomas fueron leves, debió esperar a recibir el alta correspondiente. Después de dicha alta epidemiológica se confirmó que la mujer de 59 años necesita un trasplante de hígado, según informó Para Ti.

“Sole está mejorando lentamente. Estamos mucho junto a ella. Es muy fuerte y va a salir adelante. Gracias por preguntar”, respondió días atrás Marcelo Tinelli ante una pregunta de un seguidor en su Instagram.

Por su parte Micaela hizo un descargo en sus redes sociales ya que algunas personas cuestionaron su actitud pública respecto a lo sucedido con su mamá. “Es increíble cómo les falta empatía y respeto a tantas personas. Sobre todo con los temas vinculados a la salud. Mi mamá está bien, gracias!”, escribió en una historia de Instagram y agregó: “Si no muestro cosas en mis redes o no hablo del tema, es justamente porque LAS REDES SOCIALES NO SON LA REALIDAD! Son solo eso, REDES! Yo no muestro lo que hago o no les cuento lo que siento 24/7, es parte de la vida privada e íntima de uno. Yo elijo qué quiero compartir y qué no. Sepan respetar. Simple. Más amor, más respeto, más empatía. Gracias”.

Por su parte Soledad continúa estable y con una internación domiciliaria en su casa a la espera de un donante