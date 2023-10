Cande Tinelli dio detalles de su casamiento con Coti Sorokin: “Va a ser Pet friendly”

Luego de muchas idas y vueltas, Candelaria Tinelli anunció su casamiento con el músico Coti Sorokin. La información la confirmaron en LAM y rápidamente la influencer avaló la data y dio detalles de cómo será la boda.

“Cande se me hizo medio la sota primero. Le dije: ‘Mirá que lo tenemos muy confirmado’. Y ahí, me dijo que sí. ‘Lo estamos planeando tranquilos, para marzo’, me dijo”, expresó Ángel de Brito.

Ahora fue la cantante la que se refirió a su propia boda. “No sé cómo se filtró, creo que es porque empezamos a averiguar lugares para hacerlo”, dijo en una entrevista en el programa Estamos en una, de República Z.

Y adelantó los primeros preparativos y las condiciones que no quiere negociar en ese día tan especial: “Que haya perros, sí o sí. Con alguien que los cuide, que estén todos sueltos”. Además, dijo que la boda no será por iglesia: “Me copa, me parece re Disney, me parece increíble, pero muy falsa. La idea es que sea más privado, no es que va a venir el Oso Arturo”, agregó.

Luego señaló que es una persona muy diurna por lo cual quiere celebrarlo durante el día y a las 2:00 am ya estar durmiendo: “Si ellos quieren seguir, que sigan”, deslizó. “Quiero algo muy tranquilo”, anticipó. “Yo soy re abuela, no me gusta la noche y tiene que ser de día. Yo a las 2 de la mañana quiero estar dormida, lo lamento, si quieren quedar de joda ahí no hay problema”, explicó.

También contó que soñaba con que los case alguien muy cercano: “Estuvimos discutiendo con mi familia porque yo quería que el cura sea El Tirri y mi viejo me sacó cagando, tienen razón, dijo que es poco serio. Yo tengo un humor un poco más oscuro, me re divertiría”, reveló. Y agregó que hasta lo habló con el músico pero un audio de Tinelli frenó todo: “Parece una joda, sólo a vos se te puede ocurrir eso”, contó.