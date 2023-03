Cande Tinelli destrozó a Guillermina Valdés por su relación con Marcelo Tinelli: “Le hizo mal a mi papá”

La cantante habló por primera vez sobre su mal vínculo con la empresaria y apuntó fuerte contra ella y sus hijos. Mirá.

Cande Tinelli destrozó a Guillermina Valdés por su relación con Marcelo Tinelli y aseguró que ella le hizo mal. “Mi viejo es muy alegre y dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella”, manifestó.

Candelaria estuvo en LAM (América TV) como angelita invitada y, por primera vez, habló sin filtro sobre su mala relación con Guillermina. “Nunca conecté mucho con ella yo, somos diferentes. Me caen bien las personas que le hacen bien a mi viejo. Fue un tema de piel“, aseguró.

“¿Sentís que le hizo mal a tu papá?”, le preguntó Nazarena Vélez. “Yo creo que un poco sí. Mi viejo es muy alegre y dejó de hacer muchas cosas en su relación por ella, pero como que le fue cortando las cosas… sentía que no lo apoyaba tanto. Que no le gustaba el programa… Creo que fue jurado para estar medio ahí controlándolo. Ella desconfiaba de todas. Él no estaba suelto en el programa”, disparó la hija de Marcelo y Soledad Aquino.

Luego, Cande se refirió a la relación con los hijos de Guillermina: “Estamos criados de distintas maneras, son otros valores. Somos muy educados y agradecidos nosotros y no veía lo mismo del otro lado. Había algo raro, mi viejo les daba todo y había poco agradecimiento de su parte. Se desgastó mucho mi papá, lo dio todo y más”.

Luego también diferenció a Guillermina de Paula Robles, expareja de Marcelo y mamá de Francisco y Juanita: “Yo a Paula la amo, es lo más”. Y cerró: “Mi papá está disfrutando de estar solo”.

Qué dijo Cande Tinelli sobre el supuesto romance de Guillermina Valdés y Santi Maratea

Cande Tinelli se refirió picante a la nueva versión de Marcelo Tinelli tras su separación de Guillermina Valdés y el vínculo que la actriz tendría con influencer, Santi Maratea.

Al ser consultada por el cronista de Socios del Espectáculo (El Trece) por el nuevo estilo de vida de su padre, Cande contestó con una filosas frase sobre lo que fue la relación de Marcelo con Guillermina: “Yo lo veo muy bien, lo veo en un gran momento. Está fachero con el rubio, es como que se apendejó. Lo veo más él que antes (de Valdés) y eso me pone contenta“.

Asimismo, la exnovia de Coti Sorokin manifestó: “Creo que está diferente a cuando estaba con Guille. Está como más liberado. Viste que en las relaciones uno cambia un poco, pero es normal, a todos nos pasa”. De igual manera, Cande reveló que también ve diferente a la madre de su hermano Lolo, especialmente, cuando se le preguntó sobre el supuesto romance que tendría la actriz con Maratea: “Me parece bien. Veo una Guille que por ahí no conocía, más suelta, más relajada. Pero si está feliz y enganchada, está buenísimo”.

Sobre si Marcelo Tinelli se habría enojado con Guillermina Valdés por su relación con Santi, Cande expresó: “A mi viejo lo veo bien. Está en un buen momento de sí mismo, pero igual calculo que le habrá dado un poco de celos como nos puede pasar a todos cuando vemos a un ex que ya está en pareja con alguien más. Podía pasar, pero no está deprimido ni nada”.

La fuerte respuesta de Guillermina Valdés a Cande Tinelli: "En todos los años que estuve con Marcelo…"

La modelo y empresaria fue clara sobre lo que piensa de los comentarios que la hija de su ex hizo en LAM. Mirá.

Al igual que su hijo Dante Ortega, la modelo y empresaria Guillermina Valdes también le respondió a Cande Tinelli después de que ésta le dedicara fuertes palabras tras su separación de Marcelo Tinelli.

“Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá. Hoy, que no estamos juntos, me sorprende y entristece x todo lo vivido, escuchar esto”, escribió Guillermina Valdés en su cuenta de Twitter e Instagram.

¿Qué dijo Cande Tinelli de Guillermina Valdes?

