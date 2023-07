Campaña funense de concientización contra la Trata de Personas

Cada 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. La Secretaria de Derechos Humanos y Género de la Municipalidad de Funes articula intervenciones con el Programa nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y DDHH de la Nación.

La campaña municipal se centra en la visibilización de situaciones en las que las personas deben estar alerta, y difundir la utilización de la línea 145, que es gratuita, anónima, nacional y funciona las 24 hs los 365 días del año, bajo el lema “SI ALGO TE HACE DUDAR, NO DUDES Y DENUNCIÁ”.

La trata de personas es una violación grave de los derechos humanos y está penada por la ley. Implica el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad (económica, emocional, de género y/o edad, etc.) afecta la integridad y libertad de las víctimas, quienes pueden ser trasladadas, aisladas e incomunicadas.

“Las víctimas suelen ser captadas mediante ofertas de trabajo falsas, enamoramiento fraudulento, engañoso respecto de las condiciones de trabajo, o a través de la violencia y/o amenazas”, afirmó Silvia Barzola, secretaria de DDHH y Género de Funes.

La Secretaria de Derechos Humanos y Género de la Municipalidad de Funes brindó una serie de recomendaciones para prevenir la trata.

Si estás buscando trabajo, presta atención si te prometen un gran cambio de vida o mucho dinero en poco tiempo, no te exigen ninguna experiencia previa ni calificación, no son claros los datos y/o lugar de contacto, ni cuál es la actividad a realizar, te piden que te trasladen a otra ciudad, provincia o país y te ofrecen pagar los pasajes como adelanto, te exigen que te decidas de inmediato.

Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que te informes sobre tus derechos laborales, avises a tus conocidos con quién y dónde vas a estar, no te presentes solo/a en un domicilio particular o lugar público, pidas información sobre la actividad que vas a realizar y busques referencias sobre tu futuro empleo y empleador.

Si viajas por trabajo, averigua dónde y cómo es el destino, no entregues tu documentación a nadie, contale a un/a conocida/o dónde vas a quedarte.

Si tenés hijos o hijas menores, guarda direcciones y números telefónicos de sus amigos y compañeros, si les ofrecen un trabajo o estudiar en otro país, averigua de qué se trata.

Si usás internet, tené cuidado con la información que mostrás, tu nombre, edad, correo electrónico, fotos y videos son datos personales, no cuentes con quien vivis ni dónde o cómo es tu forma de vida, recordá que la información que brindas en las redes sociales no es inocente. No hagas en la red, lo que no harías en la calle.

Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, “ante la necesidad de crear mayor conciencia de la situación de las víctimas de la trata de personas y de promover y proteger sus derechos”. La trata de personas no conoce fronteras, es un flagelo que explota a mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres con fines de someterlos al trabajo forzoso, la esclavitud y la explotación sexual. Según los últimos datos oficiales relevados por la Oficina de la Naciones Unidas contra la Droga y el Delito2, la trata de personas, a nivel mundial, continúa afectando principalmente a mujeres y niñas (el 65 % de las víctimas identificadas). Sin embargo, también se refleja un aumento en los hombres y niños en comparación con el reporte anterior (el 35% del total de víctimas identificadas).