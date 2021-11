Cambiemos se impuso en Roldán, la fuerte tendencia amarilla se impuso al Justicialismo

El odontólogo radical Daniel Escalante, de Unidos por el Cambio, se consagró intendente de la ciudad de Roldán luego de lograr el 44,88 por ciento de los votos sobre el intendente José María Pedretti, del Frente de Todos, que cosechó el 42,45 %.

Roberto Amsler, de Compromiso por Roldán, con el 3,38%; Octavio Peralta, del Frente Progresista Cívico y Social, con el 3,01; Adrián Márquez, del Partido Solidario, con el 2,39 y Leandro Oviedo, de Lealtad y Dignidad, con el 1,84%.

Pedretti culminará el gobierno en diciembre después de 20 años ininterrumpidos luego de haber asumido e l cargo al vencer en las elecciones de 2001, con cuatro reelecciones.

En las PASO de septiembre Pedretti se había impuesto por 755 votos sobre la sumatoria de los candidatos de Juntos por el Cambio.

En las generales, la alianza macrista-radical logró contener y sumar algunas adhesiones más y posicionar al radical Escalante en el gobierno.

“Aún me quedaban algunos sueños para cumplir en la ciudad, tenía muchos proyectos en carpeta Roldán fue cambiando y había que acompañar eso, pero no creímos que la ola de Cambiemos en todo el país nos alcanzara, en realidad. Debo agradecer a quienes estuvieron a mi lado ayer acompañándome, me demostraron su cariño y con eso me quedo. Los vecinos estaban al lado mío y eso me emocionó, porque es fácil estar cuando ganaba, pero en las malas es mucho más valorable para mí. Me voy sintiendo mucho apoyo y cariño de los vecinos y eso hace más fácil este resultado.

Anoche ni bien conocí el resultado felicité a Escalante y me puse a su disposición para la transición, y ponerlo al tanto de todo, son unos 20 días. Él deberá elegir su gabinete y equipos técnicos para empezar a trabajar. Hay que facilitarle muchas cosas. Le deseo lo mejor porque si a él le va bien, le va a ir bien a Roldán. Ahora creo que me podré dedicar más a mi familia a quienes les agradezco el haberme apoyado todo este tiempo. a veces ha sido duro para todos, pero ahora pienso compensarles su comprensión y acompañamiento en la política”

José María Pedretti