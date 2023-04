Bullrich y Rodríguez Larreta le respondieron a Aníbal Fernández: “Ni sangre ni muertos”

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y la titular de Pro, Patricia Bullrich, salieron al cruce del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, luego de que asegurara que “las calles van a estar regadas de sangre y de muertos” si la oposición gana las próximas elecciones.

“Ni sangre ni muertos”, tuiteó el mandatario porteño en alusión a las declaraciones vertidas ayer por el funcionario nacional y agregó: “Están los que encienden el fuego. Y estamos los que lo apagamos. Violentos nunca más”.

Luego, se sumó a la crítica la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, que afirmó: “En nuestro gobierno tuvimos el índice de homicidios más bajo desde que se mide, ministro Fernández. Las calles ya están regadas de sangre y muerte, por si usted no se enteró. Háganse cargo”.

Al margen de los precandidatos presidenciales de Juntos por el Cambio, Diego Santilli preguntó: “¿Hay que avisarle al Ministro de Seguridad que las calles están regadas de sangre y muertos? Aníbal Fernández siendo Aníbal Fernández: patoterismo, ignorancia y lavado de manos. Más kirchnerista no se consigue”.

También María Eugenia Vidal lo cuestionó, en duros términos, y aseguró: “No me sorprende. Ya nos tiene acostumbrados a creerse sus propias mentiras. El que está diciendo que si gobernamos va a haber cuerpos y sangre en la calle es el mismo que dijo que Argentina tiene menos pobres que Alemania. El mismo que dijo que la inseguridad es una sensación o que dijo que prefería dejar a sus hijos con un asesino antes que conmigo. Nosotros ya gobernamos, los muertos en la calle están hoy”.

Por su parte, el senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y precandidato a gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo, dijo en LN+: “[Fernández] es un gran provocador. No es nada nuevo. En general, en gobiernos de este tipo, populistas, demagógicos y demás, usan el miedo como forma de afianzarse. Entonces, meter miedo es una herramienta electoral. No tiene el impacto que se creen. Ya a la sociedad, con 40 años de democracia, no la asustan estas estupideces. Pero sin duda hace un daño cultural muy importante. Es gravísimo”.

En esa línea, el titular de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, calificó de “vulgar y violento” al funcionario de Fernández. “Su constante verborragia y ramplonería son una amenaza a la convivencia pacífica en la Argentina. Aníbal es parte de la Argentina que hay que dejar atrás. Un chupamedias del jefe de turno, que solo puede ofrecer palabrería y ocurrencias para la televisión, pero es uno de los responsables del aumento de la violencia, inseguridad y narcotráfico en los últimos 20 años en nuestro país”, remarcó Ferraro.

Gerardo Morales, jefe de la UCR, se sumó al coro de críticas contra Aníbal Fernández: “Lejos de aportar, sus palabras suman incertidumbre en una situación muy complicada como la que está atravesando la gente con tanta inflación, con tantos problemas en el país”.

En tanto, el radical Luis Petri escribió: “Un Ministro de un Gobierno que deja la Argentina regada de inflación, regada de pobreza y planes sociales, regada de muertos en Rosario por su inacción, augura para el futuro su actual presente. Nos quieren robar hasta la esperanza. El próximo será un Gobierno de orden y paz, sin piedras, con la Constitución como bandera”.

También cuestionaron al Ministro de Seguridad, el diputado Waldo Wolff (JxC), que dijo: “ La sangre está hoy en la calle Aníbal Fernández. Vaya al conurbano o a Rosario en vez de posar con Sergio Berni para la tribuna . Ud. estuvo al frente de las FFSS 12 de los últimos 16 años, y lo único que creció fue la ilegalidad y el narco tráfico”.

En la misma línea, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, escribió: “Da pena y enoja leer este tipo de comentarios del kirchnerismo. En vez de llevar paz a la gente, Aníbal Fernández transmite miedo. Los argentinos sufrimos la inseguridad y su falta de gestión todos los días. Están perdidos y sin rumbo. Hace falta una política de seguridad en serio. No la tuvieron en toda su gestión y los resultados están a la vista”.

El diputado bonaerense, Fernando Rovello (JxC), opinó: “ Se les acabó el verso, Aníbal Fernández. A lo único que le tenemos miedo es a tu inacción y a la incompetencia de Axel Kicillof. Ineptos y cínicos ”.

Cristian Ritondo, diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires y presidente del bloque PRO, al conocer las declaraciones de Fernández, se preguntó: “¿Es amenaza?”.

El ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, sumó: “Ya se están preparando otra vez para la extorsión y la violencia. No nos dejemos amedrentar. Los argentinos están reclamando un cambio y se los tenemos a dar”.