Bullrich: “Tengo los pantalones puestos desde hace mucho tiempo”

A pocos días de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, afirmó que tiene “los pantalones puestos” para “pelear con el narcotráfico, para cuidar a la gente, para cuidar a los que nos cuidan, para bajar la inflación”.

“Yo tengo los pantalones puestos desde hace bastante tiempo y tengo muy en claro el coraje que le tengo que poner al cambio. No voy a perder un día, no voy a perder un día con cepos que destruyen los ahorros de los argentinos, la inversión y el trabajo” , aseguró la ex ministra de Seguridad.

Bullrich dialogó en el programa “Baby en el medio”, de Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, donde mencionó: “Tengo los pantalones largos para pelear contra el narcotráfico, para cuidar a la gente, para cuidar a los que nos cuidan, para bajar la inflación, para eso tenemos que tener solidez fiscal. Tengo el mejor equipo”.

En cuanto a los piquetes, le preguntaron a Bullrich qué pasaría si en su gobierno se produjeran manifestaciones en su contra y respondió: “Voy a convocar a la ciudadanía a que en cada lugar de trabajo, a cada docente que tiene que dar clases, a cada uno de los argentinos tomen sus puestos de trabajo, tomen sus lugares para liberar a Argentina de estas mafias”.