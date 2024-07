Bullrich intentó despegarse de la visita de los diputados libertarios a represores: “Cada uno debe hacerse cargo”

Tras la visita de cinco legisladores de La Libertad Avanza a un grupo de represores de la última dictadura cívico-militar, entre los cuales se encontraba Alfredo Astiz, condenado por delitos de lesa humanidad, desde diferentes esferas el Gobierno intentó despegarse de aquel acto por el costo político que podía generarles, el vocero presidencial indicó que se trataba de “una agenda personal”.Ahora, Patricia Bullrich siguió esa misma línea y agregó que “cada uno debe hacerse cargo”.

“Fue una decisión personal, cada uno debe hacerse cargo de lo que hace y esa es la libertad” , afirmó la ministra de Seguridad a Radio Rivadavia. “Me parece que lo que estamos viviendo es una construcción de libertad y si hay alguien que considera que tiene que ir a ver a un detenido, porque ellos consideran que formó parte de un momento trágico de la Argentina, lo puede ir a ver” , añadió.

La reunión se realizó el pasado jueves 11 de julio y fue organizada por el diputado entrerriano Beltrán Benedit. De la visita también participaron los diputados nacionales Lourdes Arrieta, Alida Ferreyra, Guillermo Montenegro y María Fernanda Araujo, quienes estuvieron junto a los represores entre los que estaban también Raúl Guglielminetti, Adolfo Donda, Antonio Pernías, Gerardo Arráez, Martínez Ruíz, Agustín Oyarzábal Navarro, entre otros.

El juez Alejandro Slokar le solicitó detalles de lo sucedido, algo que generó malestar en la cartera que conduce Bullrich: “Los diputados piden ingresar a la cárcel todo el tiempo. Cuando pedían ir a ver a Lázaro Báez o a (Julio) De Vido, condenados, no preguntaban por qué” .

Y añadió: “Me sorprende que un juez me pregunte por eso y no cuando entran agrupaciones de Derechos Humanos que entran a ver asesinos seriales. Midamos con la misma vara para todos”. Aunque en este último punto, no hay material que lo sustente.

Milei sobre la visita de los diputados a represores

El presidente Javier Milei también intentó despegarse de la visita de los diputados de la Libertad Avanza a represores: “Es voluntad de ellos, yo no lo hubiera hecho”, aseguró el mandatario.

“Los liberales no somos manada. No manejo a la gente a control remoto”, continuó Milei en diálogo con el canal de streaming Neura. La visita de los legisladores a genocidas y represores de la última dictadura militar generó un escándalo político y el Gobierno intentó despegarse rápidamente.