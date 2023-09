Bullrich entrena fuerte para el debate y carga sobre los puntos débiles de Massa y Milei: la crisis y la casta

Ser simple, concisa, evitar el discurso acartonado, confrontar con el ministro que está dejando más de 40% de pobres –ademásdeuna inflación anual de tres dígitos y un agujero fiscal cada vez más grande- y con el candidato que “entregó el ‘cambio’ antes de asumir”: con esos objetivos y con la idea de que el evento será importante para la definición del voto, Patricia Bullrich termina su entrenamiento para el debate presidencial del domingo y prepara señales tanto arriba como abajo del escenario.

En un estudio de televisión en Belgrano, la candidata de Juntos por el Cambio tendrá este viernes su último simulacro. Viene preparándose hace semanas y el miércoles completó el cuarto ensayo. Con el tiempo ajustado entre actos, caravanas en el AMBA y en el interior del país con la “Patoneta”, entrevistas, y demás actividades de campaña, las prácticas fueron breves.

Este viernes, se dedicaría casi exclusivamente a practicar. Y de hecho, quizás una señal de la relevancia que le otorga a la ocasión, estará concentrada en el debate sin grandes actividades de campaña hasta el domingo.

Bullrich entrena con un equipo que coordina el economista Martín Siracusa y está integrado por algunos de los colaboradores más cercanos a la candidata, como Juan Pablo Arenaza, Hernán Lombardi y Laura Alonso, que este viernes se pondrán en el papel de los demás presidenciables y simularán el tipo de preguntas que podrían hacerle. Pero también participó activamente de la preparación su potencial ministro de Economía en caso de llegar al Gobierno, Carlos Melconian.

Economía no solo será uno de los ejes temáticos del debate de este domingo, sino que será el eje clave. Por el perfil de Sergio Massa y Javier Milei con quienes debe confrontar, porque es la preocupación principal del electorado en medio de la crisis y porque Bullrich sabe que tiene que romper con la idea de que su punto débil es, justamente, el económico.

El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, apuesta a polarizar con su rival de La Libertad Avanza, Javier Milei (Foto: NA – Damián Dopacio).

Los otros ejes serán Educación -en el que la asistió el diputado radical Fabio Quetglas- y Derechos Humanos y Convivencia Democrática -donde intervino la mirada del filósofo Santiago Kovadloff, con un discurso más “humano” con el que busca chocar con la mirada “mercantilista” del candidato libertario.

Aunque no hubo sorpresas, en el equipo de campaña de Bullrich tomaron nota de lo que sucedió durante el debate de candidatos a vicepresidente en TN, y el modo en el que Victoria Villarruel -vice de Milei- y Agustín Rossi -compañero de fórmula de Massa- buscaron estratégicamente confrontar entre sí, excluyendo al radical Luis Petri del centro.

“Patricia no va a tener problemas para imponerse si es el caso. Tiene experiencia política, tiene experiencia televisiva, en choques con figuras muy complicadas como Moyano. Pero sobre todo Milei no es Villarruel. Es impredecible lo que pueda pasar con Milei el domingo, el problema lo tiene él. No nos preocupa eso”, asegura uno de los responsables de la estrategia bullrichista.

“La estrategia es que sea 100% ella, no sirve que finja otro estilo, ni el coaching, se nota. Massa es el más fácil, alcanza con describir la realidad y que es imposible cambiar con quien ya está hoy en el Gobierno”, anticipa otro.

“La disputa con Milei es por el cambio. Hay que mostrar que uno ya empezó a entregar el cambio antes de asumir y que la casta la tiene con él”, concluye un tercero.

Javier Milei, candidato a presidente de La Libertad Avanza (Foto: Reuters)

En el equipo opositor hacen un cálculo: entre apertura, cierre, la exposición de los temas, las cuatro preguntas, las respuestas, y el “derecho a réplica”, ningún candidato hablará este domingo más de 20 minutos en total.

En ese sentido, advierten, la clave está en desarrollar ideas concisas, conceptos sencillos, pero “contundentes”, evitar enroscarse en el discurso y chocar con los límites que impone el formato fijo del debate. Un dato: por sorteo, Bullrich tendrá a cargo el minuto final de cierre del debate y buscará aprovecharlo.

La candidata viajará a Santiago del Estero el sábado. Visitara el Centro de Convenciones Provincial Forum, donde se desarrollará el domingo el debate, y probará cómo será el ingreso al escenario, el sonido, las luces y la interacción con las cámaras. Luego quedará un último repaso para afianzar el discurso, sobre todo para la exposición de ejes temáticos.

Bullrich no buscará dejar solamente mensajes sobre el escenario. Cada candidato puede llevar invitados. Al debate en Santiago del Estero, ella llevará una veintena. Entre ellos estarán, además de quienes la acompañaron en la preparación y del propio Carlos Melconian, algunos de los gobernadores -actuales y electos, radicales y del PRO- con quienes armó una foto de unidad en las últimas horas.

La presidenciable del JxC busca que los mandatarios jueguen fuerte sobre el territorio en las próximas tres semanas de campaña. En las PASO, Milei salió primero en la mayoría de las provincias, con excepción de aquellas en las que hubo elección local el mismo día que la nacional. Pero Bullrich busca mostrar, además, la diferencia de sustento político y de capacidad de “cambio” que existe entre el libertario y la coalición opositora.

Viajarán, entre otros, el mendocino Alfredo Cornejo, el correntino Gustavo Valdés, el chaqueño Leandro Zdero, de la UCR y el chubutense Ignacio “Nacho” Torres, del PRO. Por otra parte, figuras como Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri estarán presentes en el debate del 8 de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires.