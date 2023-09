Buenos Chicos tendrá su primer cambio de horario y El Trece ya decidió qué programa ocupará esa franja

El Trece ya tiene listo el primer cambio de horarios para la ficción Buenos Chicos, a menos de un mes de su llegada al prime time del canal.

Cuál es el nuevo horario de Buenos Chicos

La periodista Maite Peñoñori confirmó a través de su cuenta de X que la telenovela de trama juvenil de Polka pasará a las 23 horas y que, desde la gerencia de programación del canal de Constitución, decidieron que el mejor producto para competir contra el Bailando 2023 y Got Talent Argentina es el de Guido Kaczka: Los 8 Escalones del Millón.

Buenos Chicos debutó el 11 de septiembre con un promedio de 9.1 puntos y ese día solo estuvo a 4 décimas del Bailando 2023. Sin embargo, con el pasar de los días, la ficción se posicionó en un promedio entre 7 y 6 puntos, lo cual habría encendido las alarmas en El Trece y motivado a correr el producto hacia la última hora.

Toto Kirzner habló sobre el rating de Buenos Chicos, la nueva ficción de El Trece

El hijo de Adrián Suar y Araceli González dialogó con Catalina Dlugi para su ciclo radial, Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad) y manifestó: “El sistema que está hablado de esta forma, hablo del rating, que no determina si la gente te mira o no, esa empresa que mide no se federaliza, si fuese real veríamos otros números, hay un sistema que, para mí, hay que corregir“.

“Mi papá toda la vida viéndolo angustiado. Contento en este mundo televisivo, todos estamos más tranquilos, hubo buena repercusión, hubo un público que fue fiel, que se quedó“, celebró el joven.

El estreno de Buenos Chicos promedió 9.1 puntos, y en la última semana logró 5.8. Cabe recordar que Kantar IBOPE Media es la empresa encargada de medir el rating de la televisión argentina.